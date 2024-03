Colpo di scena Juventus: acquisto incredibile dalla Roma

La Juventus affila le armi in vista del prossimo calciomercato estivo: piace da matti il gioiello della Roma

Lo scudetto è andato da un pezzo. In corsa nella lotta al tricolore fino allo scontro diretto di San Siro dello scorso 4 febbraio, la Juve aveva iniziato la sua inesorabile discesa – con conseguente aumento del distacco nei confronti dell’Inter pigliatutto – già la settimana prima, quando era arrivato un inopinato pareggio casalingo contro l’Empoli.

Proprio nel momento decisivo, quando c’era da confermare la bontà del lavoro fatto fino a quel momento, la ‘Vecchia Signora’ è crollata. Insostenibile il ritmo impresso dalla compagine nerazzurra, vincente perfino a casa di un Bologna in grande forma nonostante una formazione infarcita di riserve e con la testa inevitabilmente rivolta verso il ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid.

Ora, come effettivamente dichiarato negli ultimi mesi dalla dirigenza piemontese e dallo stesso tecnico Allegri, c’è solo da confermare senza patemi il posto tra le prime 4 della classifica. Onorando quello che era stato assunto come obiettivo minimo all’inizio della stagione.

In vista del prossimo anno però, un club glorioso come quello bianconero non può non pensare di lottare fino all’ultimo per il titolo di Campione d’Italia. Anzi, sarebbe auspicabile, nei desiderata della piazza, tornare a vincere, dopo un digiuno che dura ormai dal 2020 a livello di titoli in Serie A.

Juve, idea Bove: almeno 20 milioni sul piatto

Per tornare a togliersi delle soddisfazioni la Juve ha sicuramente bisogno di colmare il gap con l’Inter e di rintuzzare gli attacchi delle concorrenti, che si affacceranno agguerrite al proscenio.

Per pensare di essere competitivi nella stagione prossima ventura, il club bianconero deve fare un certo tipo di mercato. Quello che nella scorsa estate, a causa del bilancio sanguinante e dell’esclusione dalle Coppe europee, non ha portato, di fatto, ad alcun colpo di grido.

In attesa di definire il futuro di Adrien Rabiot, il cui contratto in scadenza resta una spina nella programmazione di Giuntoli, si guarda già ai possibili sostituti del calciatore francese.

Oltre all’atalantino Koopmeiners e al felsineo Lewis Ferguson, un giovane talento italiano è entrato nelle grazie dello staff tecnico bianconero. Si tratta di Edoardo Bove, il classe 2002 prodotto delle Giovanili giallorosse.

Già entrato a pieno titolo nelle rotazioni di centrocampo sotto la precedente gestione Mourinho, il biondo centrocampista è una risorsa importante anche per Daniele De Rossi, che tuttavia sembra aver trovato la sua quadratura del cerchio anche senza di lui. Lo dimostrano le ultime quattro gare di campionato, in cui il giovane è sì entrato in campo, ma partendo dalla panchina.

Per Bove la Juve è disposta a mettere sul piatto almeno 20 milioni, consapevole del fatto che la Roma non si siederebbe nemmeno al tavolo delle trattative per un cifra inferiore. Fresco di rinnovo fino al 30 giugno del 2028, il gioiello capitolino potrebbe non disdegnare un’avventura in bianconero a fronte di precise garanzie tecniche.