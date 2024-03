Esonero UFFICIALE, scelto anche il nuovo allenatore

Registrato l’ennesimo ribaltone in panchina della stagione. A seguito dell’ennesimo risultato deludente della stagione, la società ha infatti optato per una decisone clamorosa.

Nella giornata di oggi è infatti arrivata la comunicazione dell’esonero dell’allenatore, che nell’ultimo weekend di campionato ha praticamente esaurito tutte le chance che erano sono state messe a disposizione dalla dirigenza per salvare la sua panchina. Decisione sofferta, forse in parte neanche così tanto condivisa dai tifosi, ma inevitabile considerata la situazione di classifica nella quale attualmente riversa la squadra.

Messo il passato alle spalle, l’obiettivo adesso è ripartire subito per salvare il salvabile in una stagione che rischia di essere fallimentare, e per farlo il club avrebbe anche già deciso a chi affidare la panchina per questo finale di campionato, senza perdere ulteriore tempo.

Esonero UFFICIALE: arrivato nel pomeriggio il comunicato del club

Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, come confermato dal fatto che nelle scorse ore è saltata l’ennesima panchina della stagione. Di questo esonero se ne sta parlando addirittura già da mesi, ma solo l’ultima sconfitta in campionato ha portato la società a prendere questa decisione tanto drastica quanto delicata, considerato il momento storico del campionato dove non è assolutamente concesso sbagliare.

La speranza però è che questo cambiamento possa aver dato la giusta scossa ad ambiente e squadra per trovare quegli stimoli che forse fino ad ora sono mancati, tanto scontati quanto necessari per riuscire a raggiungere l’obiettivo prefissatosi ad inizio stagione.

Stando dunque a quanto ufficializzato nel pomeriggio, Rafa Benitez non è più l’allenatore del Celta Vigo. La società galiziana ha infatti deciso di esonerare l’allenatore spagnolo dopo la netta sconfitta dello scorso weekend di Liga contro il Real Madrid, che ha ulteriormente complicato la situazione di classifica dei Los Celestes, che al momento si trovano al 1esimo posto in classifica a soli due punti dalla zona retrocessione.

Benitez esonerato: il Celta Vigo ha subito scelto il sostituto

La ricerca del nuovo allenatore per il Celta Vigo così come è iniziata così si è conclusa. Neanche il tempo di annunciare l’esonero di Rafael Benitez che il club galiziano ha anche reso noto il nome del tecnico che sostituirà lo spagnolo in panchina per questo finale di stagione.

Si tratta di Claudio Giraldez, prodotto del Celta Vigo e fino a qualche ora fa allenatore delle juvenil del club spagnolo. La società galiziana ha dunque preferito optare per una soluzione interna piuttosto che puntare su un nome blasonato, che con ogni probabilità verrà ricercato in estate qualora si riuscisse a conquistare la salvezza. Staremo a vedere.