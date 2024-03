Futuro Kvara: ADL svela già dove giocherà

Aggiornamenti di calciomercato che riguarda il Napoli. Arrivano le parole del presidente Aurelio De Laurentiis: annuncio incredibile da parte del numero uno azzurro che, dalla Spagna, ha lanciato una vera e propria bomba.

Momento particolare per la stagione del Napoli. Con tre cambi in panchina, l’annata post Scudetto non ha regalato tante gioie al club che adesso dovrà ricostruire in vista della prossima stagione. Ecco perché sono previste delle novità in sede di calciomercato con diversi giocatori ai saluti. Ecco le ultimissime notizie in merito all’addio di un big: Aurelio De Laurentiis ha tenuto a chiarire questa situazione.

Nel pre partita di Barcellona Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. Il numero uno ha affrontato il tema relativo al futuro del Napoli che dovrà sciogliere alcuni dubbi per la prossima stagione, a partire dalla guida tecnica.

Futuro Napoli: svolta sul calciomercato, parla De Laurentiis

Si alimentano le voci relative al cambio di maglia del big in vista della prossima stagione. La situazione rinnovo è in fase di stallo ed è per questo motivo che le indiscrezioni non si placano.

Quale futuro per Kvaratskhelia?

Ecco la risposta di Aurelio De Laurentiis.

“L’offerta irrinunciabile deve arrivare a me e non a lui. Kvara ha ancora tanti anni con noi e vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé. È giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo”.

Kvaratskhelia Napoli: stallo sul rinnovo, sirene inglesi per il georgiano

Rinnovo Kvaratskhelia Napoli: a che punto è la trattativa? Da Barcellona De Laurentiis ha fatto il punto sul destino del calciatore che ad oggi ha una valutazioni che oscilla tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Con il contratto in scadenza a giugno 2027, il presidente è pronto a discutere del rinnovo di contratto con adeguamento di stipendio. Da capire le intenzioni del calciatore e del suo entourage. Per il momento la trattativa è in una fase di stallo. Come confermato da ADL, le parti si incontreranno al termine della stagione per fare il punto della situazione. Ecco perché non è da escludere un addio di Kvaratskhelia nel corso del prossimo calciomercato estivo: c’è la Premier che lo tenta ed anche il Psg, che dopo l’addio di Mbappé ha bisogno di un nuovo esterno offensivo.