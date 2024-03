Niente Juventus né Milan: tra i due litiganti il terzo top club gode

Pessime notizie per il calciomercato di Juventus e Milan: la clamorosa beffa è dietro l’angolo, sfuma il colpaccio

Il calciomercato estivo, nonostante la sessione riaprirà ufficialmente solo tra qualche mese, sta già portando con sé numerose indiscrezioni. E alcune di queste riguarderebbero Juventus e Milan, tra i club che promettono molte novità in vista della prossima stagione.

I bianconeri, al netto della corsa Scudetto ormai sfumata del tutto, hanno comunque registrato una crescita importante in campo. Il secondo posto e la qualificazione alla Champions League per la prossima annata non sono poco: ecco perché Giuntoli andrà a puntellare la rosa attualmente in mano ad Allegri in ogni reparto, a partire dalla difesa.

Zona del campo nella quale anche e soprattutto il Milan ha mostrato limiti assai preoccupanti. Un pò per i tanti infortuni – Thiaw e Kalulu su tutti – un pò per la partenza certa del leader Simon Kjaer, è evidente come Moncada e Furlani si stiano guardando intorno alla ricerca del profilo giusto.

Altro che Juve e Milan: beffa per il difensore

E da questo punto di vista le strade di Juve e Milan potrebbero tornare ad incontrarsi per la firma di un centrale difensivo che da tanti mesi è in cima alla lista per approdare in Serie A. Dai bianconeri ai rossoneri il passo è breve, così come rischia di essere fulminea la beffa: il top club giocherà d’anticipo.

Il portale inglese ‘Footballinsider247.com’ fa il punto su uno dei nomi che Juve e Milan, da mesi, tallonano per rinforzare la difesa. Ma in tal senso arrivano brutte notizie per bianconeri e rossoneri.

Pare infatti che il Tottenham sia adesso in pole position per la firma di Lloyd Kelly, talentuoso centrale del Bournemouth che a fine stagione vedrà esaurire il suo contratto con la società inglese. Sembra che Kelly abbia rifiutato diverse proposte avanzate dalla dirigenza del Bournemouth per rinnovare: l’idea di andare via a zero e approdare in un top club europeo sembra averlo convinto a cambiare casacca.

Oltre agli ‘Spurs’ che già nel mese di gennaio hanno speso 25 milioni di euro per Dragusin del Genoa, vi sarebbero anche Liverpool e Newcastle in prima fila. Juventus e Milan, tra i club maggiormente interessati al forte centrale, restano in attesa. Ma il rischio di subire una clamorosa beffa non è mai stato tanto alto.

Per il 25enne di Bristol, in quella che sarà sicuramente la sua ultima stagione con la maglia del Bournemouth, 16 presenze ed 1 gol tra campionato e coppe.