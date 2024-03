Non torna al Real Madrid: il Milan chiude il colpo a prezzo folle

Il Milan potrebbe approfittare della decisione del Real Madrid per andare a rinforzare il reparto offensivo nel mercato estivo

Una stagione caratterizzata da alti e bassi ma che può ancora regalare una grande soddisfazione in Europa League dove il Milan è tra le principali favorite per la vittoria finale. Nel frattempo la società rossonera è già al lavoro per preparare, nel migliore dei modi, la prossima stagione e il nodo principale resta quello della guida tecnica.

Tra i ruoli da rinforzare troviamo il reparto offensivo considerando anche il rischio di perdere un giocatore come Leao: l’esterno offensivo piace molto al PSG che potrebbe tentare l’affondo per sostituire Mbappe destinato al Real Madrid. Il portoghese è tra gli elementi più importanti della rosa e sostituirlo non sarebbe affatto missione semplice.

Kubo è una possibile idea anche perché, come riportato dal elnacional, il Real Madrid non ha nessuna intenzione di riportare ala base il classe 2001. Giocatore molto forte tecnicamente, è uno dei punti fermi nell’attacco della Real Sociedad: ama partire da destra per rientrare sul sinistro ma può agire anche sull’altra corsia e, all’occorrenza, come trequartista alle spalle del centravanti.

Grazie alla sua abilità nell’uno contro uno rappresenta una costante spina nel fianco per la difesa avversaria. Contratto in scadenza nel 2029, il ventiduenne non tornerà al Real dove troverebbe poco spazio visto la presenza di Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Diaz e il prossimo arrivo di Mbappe. Le prestazioni di Kubo però non sono passate inosservate e tra le squadre interessate troviamo, come detto, il Milan.

Milan, occhi su Kubo: servono sessanta milioni di euro

Kubo dunque rischia di essere uno dei protagonisti nella prossima sessione estiva di mercato: sul giovane talento è forte l’interesse di Liverpool, Arsenal, Manchester United, Tottenham, Bayer Leverkusen, PSG e Milan. Una folta concorrenza per un giocatore dal grande potenziale e destinato ad essere protagonista nei prossimi anni.

Dal punto di vista economico, per aggiudicarsi le prestazioni dell’attaccante, bisogna pagare i sessanta milioni della clausola rescissoria. Una cifra importante e che i rossoneri potrebbero spendere solamente in caso Leao venisse ceduto. Operazione dunque per nulla semplice per tanti fattori anche se nel mercato non si può dare nulla per certo.

Non ci resta che aspettare la fine della stagione per capire quale sarà il futuro di Kubo, uno dei giocatori più interessanti nel panorama calcistico internazionale. La Serie A è una possibilità.