Nuovo allenatore Lazio: Lotito ha deciso, ecco il nome

Arriva l’annuncio riguardo il futuro allenatore della Lazio: ecco la decisione di Claudio Lotito, dopo le dimissioni di Maurizio Sarri.

Ribaltone in casa Lazio con l’addio di Sarri che ha spiazzato il patron biancoceleste. Ecco la scelta finale riguardo il sostituto del tecnico, ecco la decisione di Lotito sul prossimo allenatore della Lazio.

Giornata convulsa in casa Lazio con le dimissioni di Maurizio Sarri che ha scosso l’ambiente biancoceleste. C’è attesa, adesso, per quanto riguarda il nome del nuovo allenatore della Lazio che dovrà concludere al meglio questa stagione.

Dimissioni Sarri: la decisione di Lotito sul nuovo allenatore della Lazio

Finisce qui fra Sarri e la Lazio, dopo le quattro sconfitte di fila tra campionato e Champions League nel pomeriggio di oggi è arrivata la resa dei conti con l’allenatore che ha presentato le sue dimissioni.

Il tecnico s’è reso conto di un malessere all’interno dello spogliatoio. Ed è per questa ragione che Sarri ha deciso di dimettersi. Una scelta forte che è servita a scuotere l’ambiente biancoceleste con i giocatori in ritiro a Formello.

Un fulmine a ciel sereno che ha messo in estrema difficoltà i dirigenti biancocelesti che hanno provato a tenere Sarri. Alla fine, però, ha prevalso la decisione del tecnico con le dimissioni che sono state accolte dal club. Lotito, adesso, è alle prese con la scelta sul futuro allenatore della Lazio: dopo varie valutazioni, il patron ha preso una decisione. Alla fine dovrebbe arrivare la conferma per quanto riguarda il vice di Sarri, Giovanni Martusciello che proseguirà la sua avventura in biancoceleste.

Martusciello Lazio: arriva la conferma per il vice di Sarri

Aumentano le chance di riconferma alla Lazio di Giovanni Martusciello. Il vice di Maurizio Sarri proseguirà la sua esperienza in biancoceleste. Secondo le ultime notizie che arrivano dalla Capitale, potrebbe accomodarsi in panchina per guidare la squadra nella trasferta di sabato a Frosinone. La società sembra aver sciolto le riserve e deciso a continuare con lo staff tecnico di Sarri, almeno fino alla prossima gara di campionato. I collaboratori del tecnico, ancora a libro paga della società, non si sono dimessi insieme a Sarri e con la Lazio hanno un contratto fino al 2025. Martusciello potrebbe restare alla guida della Lazio, fino a quando Lotito non troverà un sostituto adeguato. Restano sullo sfondo le ipotesi Rocchi e Klose mentre perde quota la pista che riguarda Tudor che per andare alla Lazio chiede un contratto di almeno due anni.