Ok ad Ibrahimovic, Juve snobbata: è del Milan

Milan, ci pensa Ibrahimovic a firmare il primo colpo dell’estate: Juve snobbata, ha già detto sì allo svedese

Chiudere il prima possibile il discorso qualificazione alla prossima Champions League resta la priorità per il Milan di Stefano Pioli. Ma intanto Zlatan Ibrahimovic ha già apparecchiato un grande colpo per l’estate: Juve accantonata.

Il gigante svedese è ora il consigliere personale di Gerry Cardinale, tanto per Red Bird ma soprattutto per il suo Milan. Un club a cui ha sempre dimostrato enorme attaccamento in campo: e adesso la storia, lontano dal rettangolo verde, non cambia. Il Milan è concentrato in vista della prossima sessione estiva di calciomercato nella quale Ibra avrà potere decisionale nel costruire il gruppo per la stagione 2024/25.

Ecco perché cominciano le speculazioni su chi, alla fine dei conti, possa varcare i cancelli di Milanello. Sicuramente un grande centravanti, visto che la storia d’amore tra il Milan e Olivier Giroud pare giunta ai titoli di coda. Il francese è in scadenza il 30 giugno 2024 e per il momento il discorso rinnovo è stato congelato, quasi accantonato.

Ibra show, lo porta al Milan: Juve distrutta

Ma l’incidenza di Ibrahimovic sul progetto rossonero riguarderà soprattutto la decisione sul prossimo allenatore del ‘Diavolo’. Stefano Pioli è in scadenza tra poco più di un anno ma il suo lavoro sulla panchina del Milan è già virtualmente terminato.

Ecco perché Ibra avrebbe messo la freccia e definito quello che con ogni probabilità sarà il nuovo allenatore rossonero. Con buona pace della Juve, battuta nettamente dallo svedese.

‘Enganche’ su ‘X’ ha rivelato quella che potrebbe essere la primissima azione di mercato che vedrebbe Ibrahimovic grande protagonista, in vista dell’estate. E riguarda proprio il prossimo tecnico del Milan.

Secondo quanto riferito, Thiago Motta avrebbe già dato l’ok a Zlatan Ibrahimovic per allenare il Milan nella prossima stagione. Un’indiscrezione che conferma il vociferato fortissimo interesse della dirigenza di Via Aldo Rossi nei confronti del tecnico del Bologna che alla guida dei felsinei sta facendo grandi cose.

Viene inoltre riferito come nelle ultime settimane la Juve abbia intensificato i contatti con l’entourage dell’ex centrocampista di Inter e PSG. Un tentativo, pare, vano. Perché Thiago Motta avrebbe dato la sua preferenza al progetto milanista, con la prima ‘vittoria’ di Ibrahimovic in sede di mercato.

L’allenatore italo-brasiliano potrebbe essere legato a doppio filo al futuro di Joshua Zirkzee, bomber olandese che sotto la sua gestione è letteralmente esploso: ed il Milan, per il giovane attaccante, è sempre in prima fila.