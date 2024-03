Pagano la clausola, via dalla Serie A dopo 12 anni

Addio doloroso alla Serie A: dopo 12 anni l’attaccante è pronto ad andare via, arriva l’offerta del Barcellona.

Sono passati ben 12 anni da quando questo grande talento del nostro campionato è sbarcato in Italia. Una lunga carriera con diverse maglie prestigiose indossate ma ora potrebbe essere arrivato il momento di cambiare nuovamente aria, e stavolta di cambiare anche Paese.

Una storia lunga ben 12 anni: Palermo, Juventus ed infine Roma, per Paulo Dybala la storia in Serie A potrebbe essere ai titoli di coda. Quella in giallorosso è un’avventura che ha nuovamente dato al giocatore argentino la possibilità di crescere e rimettersi su un binario giusto. Tanti problemi fisici nel corso degli anni, un rapporto incrinato con la piazza bianconera, ma finalmente la ritrovata verve nel parco attaccanti della Roma.

Ora, però, il destino di Paulo potrebbe subire una svolta improvvisa. Non è un mistero che proprio dopo questa stagione, infatti, sull’attaccante si siano posati gli occhi di tantissimi club che potrebbero decidere di puntare su di lui. Tra questi uno in particolare, il Barcellona, sarebbe squadra fortemente interessata a conoscere le intenzioni di Dybala per il futuro immediato.

Dybala al Barcellona? L’indiscrezione dalla Spagna

Certo, la Roma non vuole assolutamente privarsi del suo numero 21 senza prima aver valutato diverse opzioni. In casa giallorossa, tra l’altro molto c’è da capire anche sul futuro di Lukaku. Anche l’ex Inter, infatti, potrebbe cambiare aria per tutta una serie di motivi: offerte importanti dall’Arabia Saudita, il ritorno di Abraham ed un’età che ormai avanza inesorabile. Se il belga dovesse andare via, però, possibile si decida di lasciare andare anche Dybala?

Resistere al richiamo di un club importante come il Barcellona risulta sicuramente complicato. Dybala vorrebbe tanto giocare in Spagna, e sicuramente quella catalana potrebbe essere una soluzione più che apprezzata. Come riportato dal portale spagnolo ‘Sport’, i blaugrana stanno seriamente valutando la possibilità di tentare l’affondo per l’attaccante della Roma.

Certo, anche in seno al club di Laporta ci sono della valutazioni in corso: la posizione di Joao Felix, la possibilità di schierare Dybala in un attacco che dovrebbe fargli spazio (si, ma dove?), ed anche quello che dovrebbe essere un esborso economico importante: 12 milioni di euro la clausola per lasciarlo libero, al netto di altre proposte per un’eventuale asta.

La Roma, dal canto suo, aspetta le mosse di altri club potenzialmente interessati, ma quella del Barcellona potrebbe essere una posizione predominante. Da capire, però, se il club sia realmente intenzionato a prendere Dybala e dunque tentare il tutto per tutto, partendo dalla base della clausola rescissoria (valida solo per l’estero). Staremo a vedere.