Dal Milan all’Inter: l’affare è già chiuso

Se in campionato il duello è ormai finito da tempo, quest’estate potrà accendersi il derby in ottica mercato: entrambe su un ex Serie A

Un countdown che accelera ogni settimana. L’Inter vincerà il suo ventesimo scudetto e lo farà molto più agevolmente di come se lo sarebbe aspettato fino a poco più di un mese fa: il crollo della Juventus e le continue vittorie nerazzurre hanno creato un solco incolmabile.

Per la squadra di Inzaghi, dunque, c’è solamente da aspettare e fare i conti di quando si potrà festeggiare matematicamente la seconda stella. Ora la rivale più vicina a Lautaro e compagni è il Milan, che ha superato la Juventus dopo la vittoria a San Siro contro l’Empoli e il contemporaneo pareggio dei bianconeri in casa con l’Atalanta.

Ma, purtroppo per la squadra di Pioli, resta vivo l’incubo che la festa dei cugini possa arrivare proprio nel derby con cinque giornate d’anticipo. Uno smacco che a Milanello vorrebbero evitare.

Intanto il Diavolo ha di fatto messo in archivio la qualificazione alla prossima Champions League grazie ad un ottimo filotto nelle ultime partite dove ha ottenuto 23 punti nelle ultime dieci partite. Ora la massima concentrazione può essere riversata sul vero obiettivo di questa parte finale della stagione: l’Europa League.

Dal Milan all’Inter: affare chiuso

Se però quindi non ci sarà più alcun testa a testa per qualche trofeo tra le due milanesi quest’anno, cosa diversa potrebbe essere quest’estate sul mercato. Entrambi club cercheranno di rinforzarsi ulteriormente, dando sempre un occhio al bilancio e senza effettuare ovviamente spese folli. Per questo vengono valutati diversi profili in ogni settore del campo.

Uno dei reparti maggiormente attenzionati, per entrambe le squadre, è sicuramente la difesa. Il Milan dovrà senza subbio investire per migliorarsi, ma anche i nerazzurri potrebbero pensare a qualche investimento per puntellare al meglio quella che sarà comunque la miglior difesa del campionato. E gli occhi di entrambe sono finite su un ex Serie A: Jakub Kiwior.

Il polacco passato all’Arsenal nel gennaio 2023 dallo Spezia piace ad entrambe le milanesi che sono pronte a scatenarsi in un vero e proprio derby di mercato. Il Milan aveva già provato a portarlo sotto la Madonnina lo scorso gennaio, senza però trovare l’intesa con i Gunners.

Nella prima parte della stagione ha trovato poco spazio mentre ora Arteta sembra fidarsi maggiormente di lui e lo ha impiegato anche da terzino. Ora però sembra che vogliano fare sul serio in estate. Il costo è di almeno 25 milioni di euro. E l’Inter vigila attentamente…