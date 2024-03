Donnarumma stufo del PSG: torna in Serie A, ecco dove

Gianluigi Donnarumma ai ferri corti col PSG, addio in estate: un club di Serie A è pronto ad accoglierlo subito

Non vi è il minimo dubbio che quello di Gianluigi Donnarumma al Milan, nel luglio 2021, sia stato uno degli addii più chiacchierati e discussi degli ultimi anni. E adesso il portiere campano potrebbe fare marcia indietro: il ritorno in Serie A non è mai stato tanto vicino.

Il classe ’99 rimane uno dei portieri più forti al mondo nonostante le sue prestazioni con la maglia del PSG abbiano deluso parecchio, soprattutto quest’anno. Nella passata stagione il dualismo con Keylor Navas non ha fatto decisamente bene all’ex milanista, già in fase calante dal punto di vista del rendimento in campo. Ecco perché quest’anno, con la storia che si sta ripetendo, si torna a parlare di mercato e di un potenziale addio di Donnarumma alla società di Al-Khelaifi.

I tifosi sembrano già aver perso la pazienza nei suoi confronti, visto che in diverse gare – tanto in Ligue 1 quanto in Champions League – l’estremo difensore di Castellammare di Stabia ha mostrato non poche incertezze, che sono spesso e volentieri costate care alla squadra allenata da Luis Enrique.

A questo punto non è da escludere che al termine dell’attuale stagione, davanti all’offerta giusta, Donnarumma ed il PSG possano decidere di separare le proprie strade. Ed il portiere 25enne sembrerebbe già in cima alla lista di una big del nostro calcio: ecco la prossima avventura in Serie A di Gianluigi Donnarumma.

“Donnarumma mai ai suo agio”: c’è il ritorno in Italia

Il portale spagnolo ‘Fichajes.net’ parla di un Donnarumma che non ha mai vissuto in maniera troppo serena la sua esperienza al PSG. L’ex rossonero, infatti, non è mai stato a suo agio – a detta della fonte – in un’avventura in terra francese che ha lasciato molto amaro in bocca allo stesso Donnarumma.

Viene inoltre riferito, come noto da un po’, che la Juventus possa essere effettivamente interessata al suo ingaggio durante il calciomercato estivo. I bianconeri cercano un portiere in grado di garantire un rendimento costante da qui ai prossimi anni. Il contratto di Szczesny scadrà il 30 giugno 2025: ecco perché l’opzione Donnarumma, giocando d’anticipo, potrebbe divenire realtà.

Al momento il contratto di ‘Gigio’ ha una scadenza lontana ma non troppo: estate 2026. Ed il PSG, davanti ad una proposta di un certo livello, difficilmente dirà di no alla partenza del portiere. Intorno ai 40 milioni il possibile accordo per l’estate: Donnarumma può tornare in Serie A, ad attenderlo c’è la Juve.