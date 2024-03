Infortunio prima di Brighton-Roma: i tempi di recupero

Da Trigoria arrivano le ultime notizie legate all’assenza in Brighton-Roma, per infortunio, dal delicato match di Europa League.

Perché malgrado il risultato ottenuto all’andata e che ha portato la società giallorossa con un piede e mezzo ai quarti di finale di Europa League, Daniele De Rossi deve fare i conti con un problema maturato nei giorni seguenti a Fiorentina-Roma, partita che i giallorossi hanno portato a casa nel punto trovato allo scadere, per rete di Llorente.

Il Brighton promette vendetta, ha già assicurato di volersela giocare in Inghilterra, cercando di ribaltare il risultato dopo quanto si è visto all’Olimpico sette giorni fa. E, nella serata di giovedì, non ci sarà uno dei protagonisti del club capitolino, di quella che è la stagione della Roma e della voglia di vincere in Europa League, passando appunto il turno contro i “gabbiani” di Hove.

Infortunio e assenza in Brighton-Roma: l’annuncio sulle condizioni

Infortunio e problema per i giallorossi nel giorno di vigilia di Brighton-Roma e le ultime notizie arrivano da Trigoria, per quello che è l’ultimo allenamento dei giallorossi prima della partenza per l’Inghilterra.

Perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, uno dei protagonisti assoluti della formazione titolare della Roma, non ci sarà in campo nella sfida di ritorno contro la formazione inglese.

Potrebbe addirittura non partire per l’Inghilterra, continuando a lavorare a Trigoria con lo staff medico e non prendendo parte alla trasferta a Brighton, il centravanti del club capitolino. Perché, stando alle ultime in casa Roma, Romelu Lukaku deve fare i conti con un affaticamento muscolare e potrebbe non esserci per Brighton-Roma.

Roma, assente Lukaku: la notizia dell’ultima ora

Stando all’ultima ora, nel viaggio affrontato dai giallorossi per l’Inghilterra, risulterebbe assente infatti Romelu Lukaku. Il calciatore non raggiungerà la squadra in un secondo momento e dunque, il problema muscolare – non grave – costringe il calciatore a rifiatare, con la Roma che forte del risultato ottenuto all’andata degli ottavi di finale di Europa League, che può concedergli il riposo forzato dopo averlo visto allenare in solitaria a Trigoria, su una tabella individuale.

Ultime su Lukaku: quando torna? I tempi di recupero

Stando a quelli che sono i tempi di recupero dal problemino di Lukaku, prima di Brighton-Roma, il centravanti belga farà regolarmente ritorno all’indomani della sfida contro il club inglese. E dunque, non appena tornerà in campo a Trigoria la Roma, reduce da quella che è la sfida di Europa League, ritroverà Big Rom in allenamento, a lavoro in vista del 17 marzo contro il Sassuolo, nella gara di Serie A che deve spingere la Roma verso l’obiettivo del piazzamento in Champions League.