Juve scatenata, ne prende quattro: c’è anche un grande ritorno

La Juventus promette faville in vista del calciomercato estivo: poker di colpi, Giuntoli è già pronto a scatenarsi

Sono settimane che in casa Juventus è evidente un calo prestazionale. La squadra di Allegri sta tirando il fiato al punto che anche il Milan ha finito per superare i bianconeri. Ecco perché sarà fondamentale centrare il prima possibile la qualificazione alla prossima Champions League.

Un obiettivo, chiaramente, strettamente legato a quello che sarà il calciomercato bianconero nei prossimi mesi. Perché è evidente come la società torinese si sia resa conto dei grossi limiti che il gruppo allenato da Allegri ha mostrato, soprattutto nella seconda parte della stagione. E così si ripartirà all’insegna di una campagna acquisti: ma non si ricomincerà da Allegri.

Dopo un biennio altamente deludente il tecnico ha saputo riportare in alto la Juve, senza riuscire però a lottare concretamente con l’Inter per lo Scudetto. Una via già definita da tempo, verso la Milano nerazzurra, quella del prossimo tricolore.

Ecco allora che Cristiano Giuntoli, in primis, dovrà sciogliere dei nodi legati alle potenziali partenze dalla Torino bianconera. In difesa è ormai sicuro l’addio a parametro zero di Alex Sandro che certamente verrà rimpiazzato da un nuovo laterale mancino.

Juve, poker da sogno: ecco i nuovi acquisti

A centrocampo attenzione a Rabiot, pupillo di Allegri e perno fondamentale: corteggiatissimo dai club di Premier League, anche per il francese il discorso addio è quasi del tutto definito. E l’attacco? Occhio a Federico Chiesa che senza rinnovo – attualmente è in scadenza nel giugno 2025 – non potrà certamente restare alla Juventus.

A fare il punto sul mercato in entrata, invece, ci ha pensato il portale spagnolo ‘Todofichajes.com’ che ha sottolineato come la dirigenza bianconera stia effettivamente lavorando a quattro colpi di primaria importanza in vista della prossima estate.

Fari puntati in casa Atletico Madrid, club col quale si è trattato spesso e volentieri in passato. Il primo affare sull’asse Torino-Madrid potrebbe essere quello del ritorno di Alvaro Morata alla Juventus, per la terza e ultima volta. 20 milioni di euro per il centravanti spagnolo che conosce già benissimo l’ambiente e sarebbe l’arma in più in vista del ritorno in Champions League.

Attenzione poi a Mario Hermoso, talentuoso centrale spagnolo che la Juve segue da tempo: in scadenza a giugno coi ‘Colchoneros’, pare che la dirigenza bianconera abbia già avviato le trattative per portarlo a Torino gratis.

Sulla corsia di destra un acquisto già sfiorato nel 2022, quando l’Udinese decise di venderlo poi all’Atletico Madrid. Ma adesso Nahuel Molina potrebbe finalmente, dopo un periodo assai deludente agli ordini di Simeone, tornare in Italia e approdare alla Juve.

Infine, uno dei ricorrenti sogni di mercato per la dirigenza torinese: Rodrigo de Paul. Il centrocampista argentino, pur avendo giocato tanto a Madrid, non è più una priorità assoluta per il ‘Cholo’. L’Atletico sembrerebbe quindi aperto a trattare anche per lui.