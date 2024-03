Kvaratskhelia tradisce il Napoli: affare pazzesco in Serie A

Khvicha Kvaratskhelia al centro di una clamorosa idea in Serie A: tradimento dietro l’angolo, il Napoli trema

Il calciomercato del Napoli sta già infiammandosi, quando mancano diverse settimane alla riapertura ufficiale della sessione estiva. Ed uno dei nomi che sta tenendo in apprensione la tifoseria azzurra è quello di Khvicha Kvaratskhelia.

Quella che sta per concludersi è stata un’annata particolare per i colori azzurri, per non dire difficile. Con lo Scudetto sul petto, il Napoli si è ritrovato penalizzato da scelte scellerate definite durante la scorsa campagna acquisti estiva che ha inciso anche sul rendimento dei suoi big. Rudi Garcia prima e Mazzarri poi hanno sparigliato le carte, lasciando i pilastri della squadra campione d’Italia in carica spiazzati.

Da Osimhen, che seppur breve ha vissuto una fase di appannamento allo stesso Kvaratskhelia ‘vittima’ di un rendimento non all’altezza per diversi mesi. Adesso, da qualche giornata a questa parte, il georgiano è tornato a brillare con gol e prestazioni da puro fuoriclasse. E così sono ritornate le indiscrezioni di mercato che lo vedrebbero, molto presto, lontano dal club di De Laurentiis.

Kvaratskhelia-Napoli: annuncio choc

Uno scenario clamoroso potrebbe andare delineandosi in vista della prossima estate quando, a bocce ferme, il Napoli dovrà fare il possibile per rinnovare il contratto di Kvaratskhelia. E se ciò non dovesse avvenire, allora non sarebbe assolutamente impensabile un clamoroso tradimento.

Ci ha pensato un grande ex a dire la sua a riguardo, con l’idea che alla fine l’ala del Napoli possa lasciare la società di De Laurentiis. Per restare, magari, in Serie A. E lo scenario delineato, quasi provocatorio, è semplicemente clamoroso.

Intervenuto ai microfoni de ‘La Gazzetta dello Sport’ l‘ex difensore del Milan Kakha Kaladze ha detto la sua sul futuro dell’ala azzurra. Georgiano come Kvara, Kaladze si è sbilanciato su quello che sarebbe un addio davvero clamoroso al club di Aurelio De Laurentiis.

Alla domanda su cosa consiglierebbe a Kvaratskhelia per il suo futuro, l’ex campione rossonero non ha avuto il minimo dubbio: “Mi piacerebbe vederlo in un top team, una squadra in grado di vincere la Champions. È quello il livello che gli spetta”. Kaladze ha poi stuzzicato: “È un calciatore da Real Madrid o da Milan“.

La battuta sul ‘consiglio’ al club di Cardinale di prenderlo in estate potrebbe essere soltanto una suggestione e De Laurentiis, effettivamente, difficilmente finirebbe per rinforzare con la sua perla più preziosa una delle grandi rivali del Napoli.

Ma nel calcio, e soprattutto nel calciomercato, si sa come ogni cosa sia possibile. E la stuzzicante suggestione che vedrebbe Kvaratskhelia al Milan è stata ormai lanciata: la palla passa ai dirigenti di Via Aldo Rossi.