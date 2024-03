L’Inter non lo vuole più: se lo prende la Juventus per 14 milioni

Clamoroso colpo di scena in vista del mercato estivo: l’Inter lo scarica, il gioiello è pronto a trasferirsi alla Juventus

Il calciomercato, si sa, può rivelare sorprese decisamente inaspettate. Lo sanno bene Inter e Juventus che negli ultimi anni si sono date battaglia per i più desiderati talenti: adesso, però, per scelta precisa di Marotta a trionfare potrebbero essere i bianconeri.

In attesa che la prossima sessione di mercato riapra ufficialmente i battenti, è chiaro che la Juventus stia progettando una piccola grande rivoluzione. A differenza dell’Inter, che sta convincendo tutti con uno strapotere soprattutto in Serie A che regalerà al gruppo di Inzaghi il 20esimo Scudetto, la dirigenza bianconera dovrà mettere mano a idee e portafogli per arricchire una squadra forte ma non ancora irresistibile.

Senza dimenticare, poi, come la Juventus sia in procinto di ritornare a calcare nuovamente i maggiori palcoscenici europei: ed in Champions League, gli errori commessi quest’anno in campionato, rischiano di essere fatali.

Ecco perché il primo passo sarà, verosimilmente, il cambio alla guida tecnica. Con Massimiliano Allegri lontano dalla Torino bianconera, spazio ad un nuovo allenatore: dal sogno Zidane al più concreto Thiago Motta, è un discorso ancora in divenire.

Come in divenire potrebbe essere un colpo che l’Inter ha fiutato e coltivato nel corso dell’ultimo anno: adesso, però, la Juve è pronta a mettere la freccia. Marotta si fa da parte: il futuro del gioiello sarà nella Torino bianconera.

Dall’Inter alla Juve: arriva con la clausola

Il portale spagnolo ‘Masfichajes.com’ torna a parlare di uno dei profili che Beppe Marotta ha seguito a lungo ma che adesso, clamorosamente, l’amministratore delegato dell’Inter potrebbe ‘lasciare’ al suo ex club.

Cristian Medina è un centrocampista completo, che fa del dinamismo la sua arma migliore. Classe 2002, il talento del Boca Juniors non rientrerebbe più nei piani dell’Inter: ed è qui che entra in gioco Cristiano Giuntoli. Proprio in quella zona del campo la Juventus sta vivendo un’emergenza importante. Nonostante l’arrivo di Carlos Alcaraz, il cui riscatto dal Southampton è da escludere per diversi motivi (non solo economici), la Juve necessita di forze fresche in mediana.

E Medina, in scadenza nel 2027 con il Boca Juniors, potrebbe essere un colpo low cost ma di grande prospettiva futura. La Juve ha messo gli occhi su di lui e adesso le voci che lo vorrebbero lontano dal calcio argentino si starebbero facendo sempre più pressanti, con i bianconeri in prima fila per la firma.

Il 21enne ha nel suo contratto una clausola rescissoria di appena 14 milioni di euro: una cifra decisamente alla portata delle disponibilità della Juventus, che potrebbe molto presto portarlo a Vinovo.