Omofobia nel calcio, pugno duro: il tecnico fa fuori tre calciatori

Il mondo del calcio, per l’ennesima volta verrebbe da dire, viene travolto da un nuovo caso di omofobia. Il tecnico, però, ha deciso di non stare a guardare ed anzi è intervenuto in maniera pronta. Ha deciso, infatti, di escludere in maniera definitiva ben tre calciatori. Andiamo a ricostruire che cosa è successo nel dettaglio.

Ancora oggi, nel 2024, siamo costretti ad assistere nel mondo del calcio, ma non solo, ad episodi di discriminazione. Di varia natura, verso ogni forma di minoranza. Finché questo accade sugli spalti, si ha la sensazione che sia un fenomeno da combattere ma a cui siamo tristemente abituati. Se, invece, ad essere coinvolti sono i protagonisti di questo sport, vale a dire i calciatori, allora in questo caso bisogna necessariamente usare il pugno di ferro. A lasciare senza parole tutti gli appassionati di calcio, stavolta, è un caso di omofobia che sta facendo discutere in tutta Europa. Il tecnico, in tal senso, ha deciso di escludere in maniera definitiva ben tre calciatori.

Cori omofobi, tre calciatori nei guai

Quello della discriminazione, di ogni tipo, è un problema che si fa fatica a sradicare. E nel calcio, da sempre specchio della società e dei tempi, queste mele marce fanno ancora più rumore che fuori. Anche per la cassa di risonanza che questo sport ha. Stavolta il caso in questione è esploso in Austria.

Tre giocatori austriaci del Rapid Vienna, vale a dire Marco Grull, Guido Burgstaller e Niklas Hedl, dopo aver vinto il derby con l’Austria Vienna si sono abbandonati a vergognosi cori omofobi. Il commissario tecnico della Nazionale austriaca Ralf Rangnick, a lungo inseguito anche dal Milan, ha deciso di non stare a guardare ed ha deciso di usare il pugno duro.

Austria, Rangnick non ci sta: esclusi per omofobia tre calciatori

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, il CT dell’Austria ha deciso di escludere questi tre calciatori dalle convocazioni per i prossimi impegni della Nazionale. Lo stesso Rangnick ha poi spiegato che non tollera questa cosa, né nei club né in Nazionale, e che non ha nessuna intenzione di passarci sopra. Salteranno, dunque, le amichevoli contro la Slovacchia e la Turchia.