Calciomercato, futuro Lautaro: incontro a Madrid, c’è anche l’agente

Da Madrid arrivano importanti aggiornamenti sul futuro all’Inter dell’attaccante Lautaro Martinez.

Rinnovo Lautaro Martinez Inter: a che punto è la trattativa? Nuove indiscrezioni di mercato relative al futuro dell’argentino, che da mesi è in contatto con la società per un adeguamento del suo contratto.

Per Marotta è diventato un vero e proprio incubo. Il dirigente nerazzurro non può permettersi di perdere il miglior giocatore dell’Inter: ecco perché dovrà fare di tutto per arrivare alla fumata bianca sul rinnovo di Lautaro Martinez. Ecco nuove indiscrezioni su questa vicenda, che sta tendendo in ansia i tifosi.

Rinnovo Lautaro Martinez Inter: incontro con l’agente

Ecco nuovi indizi di mercato che riguardano l’Inter. Il club, impegnato a Madrid per la sfida di ritorno contro l’Atletico in Champions League, sta pensando anche al futuro del proprio capitano.

L’occasione è quella giusta per proseguire le trattative sul rinnovo di contratto dell’argentino. Da mesi in contatto con il club, non è ancora arrivato l’annuncio ufficiale. C’è ancora distanza fra domanda e offerte. Marotta dovrà risolvere, in breve tempo, la situazione per evitare clamorosi colpi di scena che potrebbero portare all’addio dall’Inter di Lautaro Martinez nel prossimo calciomercato estivo 2024. Le richieste, per il calciatore, non mancano visto che l’interesse dei top club europei è davvero concreto. La stagione super dell’argentino ha fatto schizzare il suo valore, con una valutazione che si aggira attorno ai 100-110 milioni di euro: cifre da capogiro per Lautaro che, per questa ragione, chiede all’Inter uno stipendio adeguato al suo rendimento.

Intanto, da Madrid arriva la segnalazione. Secondo quanto riportato da Repubblica, è previsto a stretto giro un incontro fra l’Inter e l’agente di Lautaro Martinez.

Ultimissime Inter: incontro per il rinnovo di Lautaro Martinez

Alejandro Camaño, agente di Lautaro Martinez, vive a Madrid. Ecco perché, la presenza nella Capitale spagnola dell’Inter è una ghiotta occasione per incontrare il procuratore e tornare a parlare del rinnovo dell’argentino.

Qual è la richiesta di Lautaro Martinez per rinnovare con l’Inter? Si parte da una base di otto milioni a stagione più bonus. Una richiesta importante da parte del giocatore che, sul campo, ha dimostrato di meritarsi questo stipendio. Le sue intenzioni sono chiare: vuole proseguire l’avventura all’Inter ma servirà un sostanzioso adeguamento per accontentare il giocatore che, se decidesse di lasciare l’Inter, avrebbe la possibilità di guadagnare cifre super in Premier League o al Psg.