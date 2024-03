Un big fuori rosa: si va in Tribunale, maxi risarcimento

Ultimissime notizie che riguardano il giocatore africano che milita in Serie A. Finisce fuori rosa, a causa di alcuni dissidi con la proprietà.

La vicenda finisce in Tribunale, con una maxi richiesta di risarcimento. Ecco tutti i dettagli su questa triste storia, che vede coinvolto l’attaccante pupillo dell’intera tifoseria.

Simbolo della deludente stagione del club campano, il giocatore è finito ai margini della squadra a causa dei suoi comportamenti poco professionali. La decisione è arrivata direttamente dal presidente che ha avuto un faccio a faccia con il calciatore. Al termine di questo colloquio, la proprietà ha preso le distanze dal ragazzo che è finito fuori rosa. La vicenda proseguirà, adesso, nelle aule dei tribunali con una maxi richiesta danni da parte della società che pretende un indennizzo da parte del giocatore, che rischia di pagare una multa salatissima. Ecco tutti i motivi.

Serie A: un big finisce fuori rosa, la società gli fa causa

Un epilogo del genere, appena un anno fa, era inimmaginabile. Eppure la vita regala sempre delle grandi sorprese. Come quella del giocatore africano con la squadra campana.

Il rapporto è destinato a concludersi in Tribunale, dopo la richiesta choc da parte della società che ha chiesto al Tribunale un maxi risarcimento. Il giocatore, che nella gara contro l’Udinese ha scelto di non giocare, è finito fuori rosa. Atteggiamenti poco professionali da parte dell’attaccante della Salernitana Boulaye Dia che è finito nel mirino anche dell’intera tifoseria granata.

Da idolo a ultima ruota del carro, il passo è breve. Come riportato da gazzetta.it, il presidente Iervolino ha deciso di depositare presso il Collegio Arbitrale l’istanza contro Dia. Coadiuvato dagli avvocati, Fimmanò, Sica ed Edoardo Chiacchio, la Salernitana chiede la riduzione del 50% dello stipendio lordo fino al termine della stagione. Inoltre, ha nominato come arbitro il professore Ferruccio Auletta che è a lavoro per una causa per risarcimento danni, con Dia che rischia di dover pagare 20 milioni di euro alla Salernitana. La scelta di non giocare a Udine è una chiara volontà del ragazzo di sottrarsi alle prestazioni sportive, creando un danno al club. Ecco perché il club chiede un risarcimento visto che il giocatore era al centro del progetto sportivo

Salernitana Dia: avanti in Tribunale, il giocatore resta fuori rosa

Andrà avanti a lungo il processo riguardo la Salernitana e Boulaye Dia, con il giocatore che è finito in una posizione di debolezza dopo la decisione di non scendere in campo contro l’Udinese. Il rischio di una battaglia legale, mette a serio rischio la carriera del senegalese che è ancora sotto contratto con i granata fino a giugno 2026. La società, per il momento, ha chiesto al Collegio Arbitrale una multa pari alla riduzione dello stipendio. Successivamente, è pronta a presentare causa al giocatore che si è sottratto ai propri impegni. La richiesta di Iervolino è di un maxi risarcimento pari a 20 milioni di euro.