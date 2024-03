Arriva in Serie A gratis dall’Atletico: ha appena eliminato l’Inter

Dall’Atletico Madrid alla Serie A, praticamente a costo zero, nelle idee di calciomercato di una big di Serie A pronta a far follie per lui.

Perché c’è urgente bisogno, ai vertici del calcio italiano e con le intenzioni di competere con l’Inter nella prossima stagione, di prendere un calciatore di tali caratteristiche per quanto si è visto anche nella partita giocata tra andata e ritorno contro i nerazzurri, nel passaggio del turno direttamente agli ottavi di finale della stessa Champions League per l’Atletico Madrid.

Ai danni dell’Inter, i Colchoneros hanno meritato il passaggio del turno in Champions, nel doppio appuntamento tra andata e ritorno. E in Italia c’è chi ha guardato la partita con maggiore interesse, a causa della voglia di prelevarlo dall’Atletico Madrid a fine stagione, grazie alla sua situazione contrattuale con la società di Madrid.

Calciomercato: colpo dall’Atletico Madrid, arriverà gratis in Serie A

Arriverà gratis in Serie A, questo quanto vuole una delle società ai vertici del calcio italiano che vuole puntare tutto sul calciatore che sarà in uscita dall’Atletico Madrid, considerando la scadenza degli accordi contrattuali che è fissata al 30 giugno 2024.

Un parametro zero preso da una delle squadre italiane che vorrà fare da protagonista in quella che sarà la prossima estate di calciomercato, dopo l’approdo in Champions League, obiettivo che sta maturando nel corso di questa stagione.

Perché si tratta della Juventus, club che avrà bisogno di sistemare qualcosa in difesa, dopo gli alti e bassi della stagione corrente. E cerca un difensore centrale, a costo zero, Cristiano Giuntoli. Pertanto, la Juventus, è pronta a mettere le mani sul cartellino di Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid che proprio nella serata di mercoledì ha battuto l’Inter, eliminando la squadra italiana a sorpresa dalla competizione Uefa.

Juventus, Hermoso gratis in estate: Giuntoli pronto a prenderlo

Secondo quanto riportato da Tuttosport, è casting aperto per il colpo in difesa in casa Juventus e tutte le strade portano all’occasione Hermoso, difensore in uscita dall’Atletico Madrid senza rinnovo. Un colpo importante considerando che il difensore dei Colchoneros ha comunque 28 anni ed essendo un calciatore classe ’95, ha ancora molti anni della sua carriera, avanti. Un centrale che diventerebbe così importante per i bianconeri che hanno faticato in alcune circostanze e che vedrebbero il difensore spagnolo sostituire uno tra Gatti e Danilo in difesa, affiancando così a Bremer un nuovo centrale, che andrebbe di diritto nelle rotazioni della Champions League e del campionato per Allegri o per chi ci sarà in panchina. L’alternativa ad Hermoso è Kelly del Bournemouth, altro calciatore a costo zero.

Ultime Juventus: Hermoso piace ad un’altra big italiana

Oltre alla Juventus, da registrare anche l’interesse del Napoli per Mario Hermoso. Il difensore dell’Atletico era già seguito da Giuntoli e i suoi ex collaboratori al Napoli, pertanto l’interesse per lo spagnolo, resta ancora vivo. Ad oggi, dalla sua parte, ha l’appeal del Mondiale per Club e della Champions League il ds bianconero, pronto a prendere un nuovo difensore a costo zero per la Juventus. Ma quest’ultimo vorrebbe la garanzia di giocare titolare.