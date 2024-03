Clamoroso Pogba: un club gli ha fatto un’offerta

Paul Pogba è al momento squalificato per doping, ma potrebbe avere la possibilità di tornare in campo. Un club gli ha fatto un’offerta.

Essere squalificato per doping non può che essere un colpo difficile da digerire, specialmente quando si è convinti di avere sempre agito correttamente e non ci si sarebbe aspettati la sanzione. I casi nello sport però purtroppo non mancano, come è accaduto ad esempio ad Andrea Iannone, fermato per quattro anni e solo recentemente tornato in pista in Superbike, dove sta dimostrando di non avere perso lo smalto dei tempi migliori.

Una situazione simile la sta ora vivendo anche Paul Pogba, che era tornato alla Juventus con il desiderio di poter essere utile alla squadra, ma che non è mai riuscito a esserlo del tutto a causa dei numerosi problemi fisici.

A questo si è poi aggiunta la batosta della Procura Antidoping, che gli ha inflitto lo stesso stop del centauro. Tra pochi giorni lui compirà 31 anni, per questo in molti hanno temuto che la sua carriera potesse essere definitivamente compromessa, anche se a sorpresa la situazione potrebbe cambiare con suo grande sollievo.

Paul Pogba e l’offerta che non ti aspetti

Nel momento in cui è venuto a conoscenza della sanzione che gli è stata inflitta, Paul Pogba non ha nascosto la sua grande amarezza, convinto di non meritare uno stop così pesante, ma allo stesso tempo ha sottolineato di voler fare ricorso. La paura di non poter tornare più in campo è stata certamente la prima avvertita dal francese, addolorato all’idea che la sua carriera possa finire in questo modo.

In attesa di capire quale possa essere la decisione che sarà presa dal Tribunale Arbitrale dello Sport, il centrocampista sembra poter contare ancora su importanti apprezzamenti, a conferma di come le sue doti sul campo non siano state messe in discussione da questa brutta vicenda.

C’è un club che si è infatti fatto avanti nelle ultime ore, che sarebbe pronto a ingaggiarlo. Si tratta dei russi del Broke Boys, che ha approfittato della situazione per prendere contatto con il giocatore e manifestare la sua intenzione di averlo in rossa, pur sapendo che lui è ancora sotto contratto con la Juventus. Certamente per uno come lui che ha avuto modo di vestire maglie di squadre importanti potrebbe essere il massimo, ma è la dimostrazione di come questo spiacevole episodio non abbia scalfito la sua immagine.

Cos’è la Media Football League che vorrebbe Pogba

A differenza di quanto accade solitamente con molte trattative di mercato, i Broke Boys non hanno fatto niente per tenere nascoste le proprie intenzioni. Del resto, in questo caso non ci sono altre società concorrenti che si devono battere sul tempo come per le altre trattative, anzi questa poteva essere l’occasione anche per farsi un po’ di pubblicità, come è effettivamente avvenuto.

Non a caso, i russi hanno mostrato anche sul proprio profilo social quanto fatto, così da dimostrare quanto la loro azione fosse tutt’altro che scherzosa. Il diretto interessato ha però rifiutato, come ha ammesso il ds Artjom Chatjaturjan.

Non si tratta però di una mossa dettata dalla sua mancata voglia di giocare, anzi. Questa è infatti una società che fa parte della Media Football League, un campionato russo, nato nel 2022 e non affiliato alla Federcalcio, in cui giocano celebrità come attori e influencer, per questo non avrebbe certamente giovato al suo curriculum giocare nelle loro fila.

Il loro intento era però dei migliori, come ha precisato il dirigente, anche se lui sembra credere che il rifiuto non sia definitivo: “Pogba è in un momento disperato e ha bisogno di tempo per accettare che uno dei migliori calciatori del mondo non potrà giocare così a lungo – ha precisato – Al momento la MFL è il campionato più serio, per status e livello, nel quale Pogba può giocare”.