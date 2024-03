Dalla Juve al Napoli, colpaccio da 25 milioni

L’asse Torino-Napoli in termini di mercato si scalda nuovamente in vista dell’estate con un colpo che potrebbe far sorridere gli azzurri

Sebbene manchino quasi tre mesi e mezzo dall’inizio della prossima sessione estiva di calciomercato, i club di Serie A iniziano già a vagliare le prime mosse da fare in vista della prossima stagione. Soprattutto nei ruoli scoperti da giocatori che andranno via a parametro zero, è giusto anticiparsi e capire quali sia il profilo giusto per il proprio stile di gioco.

Tra queste c’è il Napoli che, mentre prova a scalare la classifica e regalarsi un piazzamento europeo a fine stagione, cerca anche di pianificare quella successiva. Almeno per il momento l’unica certezza è che l’anno prossimo la squadra partenopea non avrà più in rosa un calciatore del calibro di Piotr Zielinski. Un giocatore che ha dato tanto alla causa azzurra e che andrà sostituito con un calciatore di alto profilo o quantomeno con una giovane promessa.

Addio Juve: colpo da 25 milioni

Dalle pagine della ‘Gazzetta dello Sport’, trapela un forte interesse del Napoli per Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna. Il 24enne scozzese ha stregato tutti con le sue prestazioni, tanto da diventare il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per rinforzare la mediana azzurra. Ferguson vanta una struttura fisica possente, unita a qualità tecniche sopraffine e a un fiuto del gol non indifferente. Non a caso, è considerato una delle rivelazioni di questo campionato.

Il Napoli è pronto a rompere gli indugi e ad affondare il colpo. La trattativa si preannuncia complessa, con il Bologna che richiederà almeno 25 milioni di euro per il suo cartellino. Ma De Laurentiis è convinto che Ferguson sia l’uomo giusto per il futuro del club partenopeo e non si tirerà indietro.

Sei gol e quattro assist in 27 presenze in Serie A: numeri che certificano il talento di Lewis Ferguson, centrocampista del Bologna destinato a calcare palcoscenici ben più importanti. Sullo scozzese, infatti, ci sono le attenzioni di due big come Juventus e Napoli. De Laurentiis, però, è noto per non gradire le aste al rialzo. Per questo motivo, il club azzurro si sta attivando per trovare la strategia giusta e strappare Ferguson alla concorrenza il più velocemente possibile.

L’obiettivo è quello di evitare un’asta estenuante e di chiudere la trattativa in tempi brevi. Le qualità di Ferguson sono evidenti e il Napoli è pronto ad affondare il colpo per assicurarsi il gioiello del Bologna.