Guardiola alza l’offerta: vuole il giocatore del Milan a ogni costo

Pep Guardiola è pronto a strappare una stella al Milan e assicurarsi un big rossonero per il suo Manchester City.

Pep Guardiola pesca (anche) in Italia. L’allenatore spagnolo guarda con interesse in casa rossonera in vista della prossima stagione: i campioni d’Europa in carica sono pronti alla maxi offerta per assicurarsi uno dei perni della formazione del Milan.

I campionati entrano ormai nel rush finale ed è tempo per le squadre di pensare a quelli che possono essere i rinforzi in vista della prossima stagione. Il Manchester City guarda con interesse al campionato italiano ed in particolare in casa Milan per trovare quei tasselli necessari a rendere ancora più competitiva la propria rosa.

Pep Guardiola non ha mai nascosto la sua ammirazione per un campione rossonero e in estate ci sarà l’assalto decisivo. Stando a quanto affermato da Elnacional.cat, il Manchester City sarebbe pronto ad accelerare la trattativa con il Milan per assicurarsi il cartellino di Rafael Leao in vista della prossima stagione.

Calciomercato Milan, offerta in arrivo dal Manchester City: un campione se ne va

Il portoghese è da tempo un pallino del tecnico dei campioni d’Europa in carica. L’ammirazione per il numero 10 rossonero sta portando il club inglese a valutare un’offerta per il classe 1999 che potrebbe essere il sacrificato sul prossimo mercato da parte del Milan.

Il Manchester City dovrà vedersela con Barcellona e PSG per assicurarsi l’ex Lille ma in questo momento gli inglesi appaiono decisi a fare sul serio, andando a prendere contatti con i rossoneri per provare a trovare un’intesa in vista della prossima estate.

La richiesta del Milan si aggira intorno ai 110 milioni di euro, una somma che il Manchester City dovrebbe riuscire a versare nelle casse del club meneghino per assicurarsi l’attaccante esterno. La cifra permetterebbe poi al Milan di sistemare i propri conti ed allo stesso momento di andare a investire in sede di mercato per cercare di rinforzare la propria rosa.

Come accaduto con Tonali la scorsa stagione, l’intenzione del Milan è quella di cedere uno dei pezzi pregiati della rosa per fare mercato e tenere i conti in ordine. Leao consentirebbe alla società di avere un’importante somma di denaro a disposizione andando a rivoluzionare il club a partire dalla guida tecnica. Ibrahimovic, Moncada e Furlani sono intenzionati anche a cambiare allenatore per la prossima stagione con Antonio Conte e Thiago Motta in pole per sostituire Pioli, destinato ai saluti.