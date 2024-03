Maldini torna dirigente: c’è l’annuncio ufficiale dei nerazzurri

Paolo Maldini torna a fare il dirigente dopo l’addio al Milan: gira questa voce da settimane e ora arriva l’annuncio.

L’ex stella rossonera è stato in grado di riportare la squadra a livelli molto alti quando è stato dirigente, vincendo il 19° Scudetto da protagonista assoluto, con il suo modo di gestire il gruppo e di tenere a bada i momenti complicati e meno belli della stagione. Poi le strade sue e del Milan si sono separate per volontà della nuova dirigenza americana che ha deciso di accentrare nelle proprie mani il potere decisionale e di affidare a uomini di propria fiducia per aprire un ciclo futuro.

Il futuro di Paolo Maldini può essere di nuovo in Serie A e di nuovo da dirigente dopo l’addio al Milan: è arrivato l’annuncio importante sul prossimo lavoro.

Maldini torna a fare il dirigente in Serie A: le ultime

Paolo Maldini ha scritto la stotria del Milan sia da calciatore che da dirigente ma poi ha detto addio alla società rossonera alla fine della scorsa stagione perché non c’erano più le condizioni per andare avanti insieme.

Con l’avvio del nuovo progetto Milan, Maldini e Massara hanno preso strade diverse ma fino a questo momento sono rimasti fermi, anche se nel prossimo futuro potrebbero esserci accordi inaspettati fino a qualche tempo fa.

Secondo le ultime notizie, ci sono colloqui avanzati per riportare Paolo Maldini in una delle migliori dirigenze della Serie A.

Maldini verso l’Atalanta? Annuncio di Percassi

Nelle ultime settimane si è parlato costantemente del possibile accordo tra l’Atalanta e Paolo Maldini come nuovo dirigente. Dopo l’addio al Milan ci sono state parecchie voci sul suo futuro e tante situazioni che sono state, poi, smentite dal diretto interessato o dalle società a cui era stato associato.

Prima della partita di Europa League tra Atalanta e Sporting Lisbona, l’amministratore delegato dell’Atalanta Luca Percassi ha parlato del possibile accordo con Paolo Maldini. L’esponente nerazzurro ha negato qualsiasi tipo di colloquio avanzato con l’ex Milan ai microfoni di Sky Sport.

“Maldini all’Atalanta è una notizia totalmente infondata“, ha rivelato l’ad dell’Atalanta che ha poi ribadito che si tratta “di una clamorosa fake news nonostante Maldini sia una persona di grandissimo livello e grandissimo prestigio. Noi abbiamo un direttore sportivo come D’Amico che sta facendo un grande lavoro per la società“.

Maldini con PIF per il “nuovo” Milan

Le voci di un possibile accordo tra Maldini e l’Atalanta sono totalmente infondate, secondo quanto riferisce Percassi, e quindi non ci celano le voci di un possibile ritorno al Milan. Ma come? Certamente non con l’attuale società, che ha deciso di separarsi dalla vecchia stella rossonera.

Il ritorno di Maldini al Milan potrebbe essere da nuovo presidente: PIF vorrebbe acquistare il club rossonero e sta pensando a un’offerta ultramilionaria per riuscire ad acquistare il club e affidare le chiavi proprio a Maldini.