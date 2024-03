Juventus, ha eliminato l’Inter e lo prende Giuntoli: arriva in estate

I bianconeri in vista della prossima sessione di mercato sanno di dover lavorare con grande attenzione. In tal senso, la Juventus lavora al colpo ad effetto che fa felici i tifosi. Dopo aver eliminato l’Inter in UEFA Champions League, Giuntoli è pronto a farlo firmare. Può arrivare in estate.

La Juve, in una situazione estremamente delicata, deve programmare anche la prossima stagione. Con la certezza, allo stato attuale delle cose, di prender parte al prossimo Mondiale per club, e con buone probabilità di qualificarsi alla prossima UEFA Champions League, le casse possono riprendere fiato. Ovviamente sarà fondamentale, per tornare a puntare in alto, lavorare con attenzione sul mercato, tenendo sotto controllo tutto quello che accade a livello internazionale. In tal senso, Giuntoli è adesso pronto ad affondare il colpo per il calciatore che ieri, con l’Atletico Madrid, ha eliminato l’Inter dalla UEFA Champions League.

Dall’Atletico Madrid alla Juve: colpo inatteso

E’ stata davvero incredibile la gara di ieri sera, con l’Atletico Madrid che ancora una volta ha dimostrato di avere sette vite. Impressionante la rabbia agonistica che Diego Pablo Simeone riesce a trasmettere alla squadra. La Juventus, ora, ha messo nel mirino proprio una delle stelle dei colchoneros, protagonista ieri.

Stando a quanto raccontato da TuttoSport, infatti, i bianconeri sono ancora in corso per assicurarsi le prestazioni di Mario Hermoso. Il centrale dell’Atletico, infatti, ha il contratto in scadenza a giugno del corrente anno e Giuntoli vuole assicurarsene le prestazioni con un colpo a parametro zero davvero di primissimo ordine.

Juventus, occhi su Hermoso: affondo per il colpo a basso costo

Su Mario Hermoso, roccioso difensore centrale spagnolo, c’è da tempo anche il Milan, ma la Juventus ha iniziato a muoversi con largo anticipo. Allegri ha una grande stima del calciatore ed è un profilo che mette tutti d’accordo nella società bianconera. Oltre ad essere molto efficiente da centrale in una linea a 4, all’occorrenza sa offrire grandi garanzie anche da braccetto difensivo in una linea a 3 o da terzino sinistro. Ha ottime qualità, utili anche quando c’è da uscire dal basso. A parametro zero sarebbe davvero un colpo di primissimo piano, con Giuntoli pronto ad approfittarne.