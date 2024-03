Serie A, attaccante KO: stop più lungo del previsto, che tegola

In Serie A arriva davvero una brutta tegola da gestire per il tecnico. In una fase così delicata e cruciale, l’attaccante è andato KO. Si sperava che non fosse nulla di particolarmente grave, ma così non è. Lo stop, infatti, si rivela essere più grave del previsto. Vediamo le ultime circa i tempi di recupero.

La Serie A sta per entrare nella sua fase più calda. Siamo, infatti, praticamente giunti ormai allo scatto finale ed ora il margine di errore è ridotto davvero ai minimi termini. Inciampare adesso può significare compromettere completamente la propria rincorsa verso l’obiettivo fissato dalla dirigenza. In tal senso, però, un infortunio, ancor di più se capitato ad un attaccante, può davvero finire per complicare incredibile la strada. Adesso per il tecnico sono dolori. Il suo riferimento offensivo, infatti, è andato KO. Si pensava potesse essere un infortunio di lieve entità, ma si è rivelato essere più grave delle aspettative iniziali.

Serie A, il bomber KO: le ultime a riguardo

La produzione offensiva di una squadra, al pari della tenuta difensiva, è un requisito fondamentale per qualunque obiettivo di centrare. Dallo Scudetto alla qualificazione in Europa, fino ad arrivare alla lotta per evitare la retrocessione. In tal senso, per il tecnico arriva una brutta tegola.

L’infortunio occorso a Zito Luvumbo in casa Cagliari, a quanto pare, è più serio del previsto. Si sperava, infatti, di poterlo recuperare in tempo per la partita contro il Monza del prossimo turno di Serie A, ma così non sarà. C’è una data per sperare nel suo rientro, ma le notizie non sono particolarmente incoraggianti.

Cagliari, infortunio Luvumbo: i tempi di recupero

Classe 2002, pur dovendo ancora migliorare sotto porta, è stato fin qui spesso decisivo per il suo Cagliari. Adesso Claudio Ranieri dovrà fare a meno di lui per non poco tempo. Stando a quanto raccontato dal quotidiano “L’Unione sarda”, infatti, il giocatore farà di tutto per tornare a disposizione per la gara contro l’Hellas Verona in programma per lunedì 1 aprile. Al momento, però, la sua presenza in questo scontro salvezza è tutt’altro che scontata. Ranieri, Luvumbo e tutto il pianeta Cagliari, però, incrociano le dita perché questo possa avvenire.