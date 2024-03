Calcio sotto choc, collassa in campo durante la partita

Grande spavento per il giocatore che è collassato in campo durante la partita: mondo del calcio sotto choc

Terribile disavventura per un calciatore, collassato in campo mentre il match era in corso dopo essere stato colto da un malore, facendo prendere un bello spavento a tutti tra calciatori e tifosi.

Protagonista di questa amara vicenda è il giocatore egiziano Ahmed Refaat che ha scioccato il mondo del calcio accasciandosi sul terreno di gioco durante la sfida tra il suo Modern Future e l’Al Ittihad, entrambi club di prima divisione egiziana. Una partita alla quale Refaat si è unito a partire dal 60′ quando è entrato in campo dalla panchina sostituendo un compagno.

La partita era ferma sullo 0-0 al minuto 88 quando improvvisamente il giocatore di 30 anni si è accasciato al suolo mentre era a metà campo, lontano dallo sviluppo dell’azione. Ad accorgersi del malore che ha colto Refaat è stato un giocatore avversario che è subito andato in aiuto del trentenne, capendo poi che si trattasse di qualcosa di grave e chiedendo l’intervento immediato dallo staff medico che ha poi chiamato in campo un’ambulanza

Egitto, paura per Refaat: l’esterno d’attacco colto da un arresto cardiaco

Il malore che ha colto Ahmed Refaat in campo durante la sfida tra il suo Modern Future e l’Al Ittihad è stato un vero choc per tutto il calcio egiziano. L’esterno d’attacco ha subito un pesante attacco cardiaco tanto che il suo cuore si è fermato per più di un’ora e la situazione ad un certo punto è sembrata davvero disperata.

Come comunicato poi dal suo club attraverso i propri canali ufficiali, il cuore di Refaat è tornato a battere, ma allo stesso tempo le sue condizioni di salute sono rimaste gravi. Il giocatore egiziano, infatti, è rimasto in terapia intensiva nell’ospedale di Zamzam e non è ancora fuori pericolo, tanto che il Modern Future ha chiesto di pregare affinché il proprio tesserato migliori presto.

Sgomento tra i tifosi del Modern Future e dell’intero calcio egiziano che temono di perdere uno dei volti più noti del loro paese. Classe 1993, Refaat ha vestito anche le maglie di Zamalek e proprio Al Ittihad in patria, mentre all’estero va segnalata un esperienza negli Emirati Arabi Uniti con l’Al Wahda.

A livello internazionale, l’esterno d’attacco ha indossato pure la maglia della nazionale egiziana con la quale ha collezionato 7 presenze e segnato due gol. Per tutto il calcio egiziano sono ora dunque momenti di ansia e di preghiera e la speranza di tutti è che Refaat possa continuare a lottare e a uscire quanto prima dalla terapia intensiva.