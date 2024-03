Colpo Juve, Giuntoli guarda in serie A: fissato il prezzo

In vista della prossima stagione, il Football Director bianconero guarda al club rivelazione del campionato: il prezzo è già fatto

Protagonista di un eccellente cammino in campionato per lo meno fino alla fine di gennaio – quando l’inopinato pareggio casalingo con l’Empoli ha segnato l’inizio di un periodo di crisi che ancora produce i suoi effetti – la Juventus è a tutti gli effetti già proiettata sulla prossima stagione.

L’Inter è ormai definitivamente scappata in classifica, con l’undici bianconero che anzi è chiamata a riguadagnare il secondo posto perduto a favore del Milan dopo l’ultima giornata di campionato. Il posto in Champions dovrebbe essere garantito dall’ampio margine – ben 10 punti – sulla Roma attualmente quinta.

Ma l’obiettivo della dirigenza è quello di capire in fretta quanto e come intervenire per ridurre quello che oggi sembra un ampio gap nei confronti della Beneamata. E anche di altre rivali che nel frattempo potrebbero rafforzarsi in modo così significativo da sopravanzare la Juve come qualità della rosa.

Juve sulla miniera Bologna: affare da 25 milioni

Approfittando della necessità di intervenire in modo importante sul mercato dopo l’ufficializzazione dell’ammissione al primo Mondiale per Club del 2025 – la certificazione è arrivata grazie all’eliminazione del Napoli per mano del Barcellona nella Champions in corso – Giuntoli è chiamato a mettere a segno dei colpi ‘alla Giuntoli‘ per rafforzare la rosa.

Acquistato a titolo definitivo dal Basilea nello scorso agosto per soli 4 milioni di euro, oggi il laterale di scuola Roma ne vale 25. Merito delle sue indubbie capacità, e di un talento sul quale in molti erano disposti a giurare già quando faceva le sue apparizioni con la maglia giallorossa.

L’esperienza in Svizzera ha formato il carattere e l’esperienza di Riccardo Calafiori, tornato in Italia pieno di belle speranze per il suo futuro: le aspettative sono state addirittura superate grazie all’incredibile stagione del Bologna, che sotto la sapiente guida di Thiago Motta sogna addirittura un posto nell’Europa che conta.

Il terzino si è esaltato nel meccanismo quasi perfetto dei felsinei, nelle cui fila militano diversi profili già finiti nel mirino del club bianconero. Oltre a Lewis Ferguson, sul quale insiste anche l’interesse di parecchie società di Premier League, ecco che proprio Calafiori è diventato un obiettivo della nuova Juve. Quella che nella prossima stagione intende ripartire anche da una forte componente italiana, e verde, per tornare a quei livelli d’eccellenza che il suo blasone le impone.

Il prezzo di mercato, senza girarci troppo intorno, è pari a 25 milioni: un investimento importante che il Direttore Giuntoli pare davvero disposto a fare.