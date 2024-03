Progetto giovani Juve già svanito: quattro pronti a partire

Il progetto giovani alla Juve sembra essere già svanito: in quattro sono già pronti a partire durante la prossima estate, ecco le ultime

Se c’è una cosa a cui la Juventus in questi anni ha dimostrato di credere più di tutto è il progetto sui giovani. I bianconeri sono stati la prima società ad aver accettato l’idea di avere l’Under 23 in serie C (oggi Juve Next Generation) già da qualche anno.

I frutti nel corso del tempo si sono visti, considerando come diversi giocatori del proprio settore giovanile abbiano debuttato in serie A e si siano lanciati, alcuni anche a grandi livelli. In questa stagione le cose non sono da meno, anzi i giovani sono stati la forza a cui aggrapparsi quando le cose giravano male.

Con la rosa ridotta all’osso, Max Allegri è stato bravo a far quadrato e a decidere di far debuttare tanti ragazzi provenienti dalla Juve Next Gen o addirittura dalla Primavera. Questo è uno dei meriti che la società riconosce al tecnico livornese, che ha ottenuto il massimo da questi ragazzi. Un punto a favore dell’ex Milan per la sua riconferma.

Progetto giovani alla Juve già svanito? In quattro pronti a partire

Eppure, secondo quanto riportato dal giornalista Luca Momblano a Juventibus il progetto giovani in casa bianconera potrebbe presto essere accantonato. Non in maniera definitiva, con la cancellazione della squadra in serie C, sia chiaro. Ma vendendo il proprio patrimonio verde.

La dirigenza bianconera starebbe pensando di vendere diversi giovani per fare cassa. Non più talenti da lanciare e da tenersi in casa in maniera definitiva per farli esplodere negli anni a venire, ma giocatori partenti che possano portare denaro nelle casse della società.

I primi tre nomi che vengono considerati in uscita sono Soulè, Iling Junior e Nicolussi Caviglia. Al primo non basterà la grande stagione al Frosinone e l’esser definitivamente esploso: per lui in prima squadra non c’è comunque più spazio. Tornerà alla base a giugno ma poi sarà addio.

Sugli altri due è chiara ed evidente la scelta della società di puntare su altri profili con Allegri che già in passato aveva dato l’ok alla cessione dell’inglese. Anche Miretti potrebbe andare via con una buona offerta. Questi sono i quattro nomi che possono lasciare, probabilmente in maniera definitiva, Torino.

Chi resterà, invece, sono Huijsen, Fagioli e Yildiz. Il primo rientrerà dal prestito dalla Roma e non verrà ceduto in nessun modo: nessun rinnovo del prestito. Il secondo dovrà riprendersi dopo l’anno di squalifica mentre il terzo è il vero giocatore sul quale si vuole puntare per il futuro.