Rigore Lautaro: video clamoroso, ecco perché ha sbagliato

Perché Lautaro Martinez ha sbagliato il rigore in Atletico Madrid-Inter valida per gli Ottavi di Finale di Champions League e l’accesso ai Quarti? Spunta l’incredibile retroscena.

Arriva la svolta clamorosa che riguarda quello che è accaduto nell’ultima partita di Champions League Atletico Madrid-Inter con l’errore ai rigori di Lautaro Martinez, Sanchez e Frattesi decisivi per buttare fuori il club italiano dalla competizione alla fase finale. Una brutto momento per il calcio italiano che non vede nessuna squadra qualificata ai Quarti di Finale. L’ultimo club è uscito proprio agli Ottavi, prima il Napoli e ora l’Inter che hanno dovuto arrendersi ai calci di rigore dopo la finale conquistata lo scorso anno. Adesso però viene fuori quello che sarebbe realmente accaduto nell’ultima partita.

Incredibile quello che è venuto fuori nelle ultime ore con il caso dell’Inter che ha perso ai rigori contro l’Atletico Madrid. Una batosta davvero grande per la società e la squadra che ora dovranno tornare a concentrarsi sul campionato e la Coppa Italia. Il club non ha preso bene l’eliminazione anche perché sono stati persi circa 20 milioni per il passaggio del turno alla fase successiva. Ora arrivano delle novità che riguardano quello che è accaduto con un retroscena di un video inedito.

Inter: rigore Lautaro Martinez, ecco perché ha sbagliato

Perde ai calci di rigore, è così che si ferma corsa Champions di quest’anno dell’Inter che solo un anno fa era arrivata fino alla finale poi persa contro il Manchester City. Intanto, ci sono dei retroscena che riguardano quello che è accaduto ai rigori di Atletico Madrid-Inter che sono costati caro alla società italiana che è stata costretta all’eliminazione.

Ora spunta anche il video di quello che è stato poi il calcio di rigore di Lautaro Martinez che sbagliando ha regalato la vittoria all’Atletico Madrid. Prima di lui avevano sbagliato dal dischetto anche Frattesi e Sanchez, ma è stato quello finale dell’argentino quello decisivo per tornare a casa a mani vuote.

Subito dopo l’errore però il calciatore argentino ha guardato il terreno di gioco come se volesse incolpare una zolla del campo. Per molti una sorta di ‘scusa’ per il pallone spedito direttamente in curva. Ma alla fine è uscito fuori un video che testimonia quanto realmente sia accaduto. Al momento del rigore di Lautaro Martinez in Atletico Madrid-Inter il piede d’appoggio sul terreno di gioco ha fatto fare un piccolo rimbalzo al pallone poi calciato con l’altro piede che si è quindi impennato fuori dal campo. Sui social sta circolando il video del rigore che ha beffato con un po’ di sfortuna i nerazzurri.