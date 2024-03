Conferma sull’esonero in Serie A: c’è l’annuncio, il sostituto

Colpo di scena, l’ennesimo allenatore che arriva, perché sarà il terzo esonero in questa stagione per il club di Serie A.

Un quarto allenatore sulla panchina del club, dopo il periodo terribile che sta vivendo la squadra che non vede l’ora, probabilmente, di concludere questa stagione per poter poi ripartire. Gli obiettivi di classifica sembrano compromessi, dopo l’ennesima sconfitta in campionato.

Una sconfitta che, clamorosamente, potrebbe portare alla scelta di licenziare ancora una volta il proprio allenatore. Una decisione che maturerebbe l’amministratore delegato del club italiano, assieme al proprio presidente.

Serie A, terzo esonero: l’annuncio spiazza tutti

Ne ha parlato pubblicamente e senza troppi giri di parole, nel corso dell’intervista post-partita e all’ennesima sconfitta della propria squadra, l’amministratore delegato che ha svelato quello che è il momento di riflessione sulla posizione del suo allenatore.

Spiazza un po’ l’idea di vedere ancora un altro allenatore, dopo le scelte prese in precedenza in merito ai due esoneri più il terzo che arriverebbe nel corso di questo week-end, di fronte alla possibilità di vedere un quarto allenatore in Campania.

Si tratterebbe di un esonero, il quarto in questa stagione, in casa Salernitana. A rischiare il posto, per voce diretta dell’ad Milan, è infatti Fabio Liverani. Il tecnico potrebbe essere licenziato dopo un solo mese dal suo arrivo.

Salernitana, esonero Liverani: le parole dell’ad Milan

Sono arrivate a Dazn alcune dichiarazioni, molto importanti, in merito all’esonero di Fabio Liverani. Ha preso voce infatti l’amministratore delegato della società campana, Maurizio Milan, per spiegare quello che è il momento drammatico, sportivamente parlando, che sta vivendo il club di Salerno. E a pagare, potrebbe ancora essere l’allenatore: “Sono qui per informarvi che ci sono delle riflessioni importanti e coinvolgeranno anche l’allenatore Fabio Liverani”. Il tecnico potrebbe clamorosamente sostituito dopo un solo mese dal suo arrivo e, stando alle ultime, potrebbe essere promosso nel ruolo di nuovo allenatore della Salernitana, la leggenda francese Franck Ribery.

Ultime Salernitana: idea Ribery, c’è una doppia idea

C’è una doppia idea per il sostituto di Liverani, come nuovo allenatore della Salernitana. Perché potrebbe essere richiamato Filippo Inzaghi, ancora sotto contratto con la società campana, ma l’altra idea appunto è quella legata a Franck Ribery, per dargli un’occasione in panchina in un momento dove sembra esserci bisogno di un miracolo sportivo per il club. Una leggenda come Ribery nel ruolo di allenatore, che potrebbe dare una scossa in un momento difficile, che sta vivendo la società che fino alla passata stagione, sembrava potersi spingere per i grandi traguardi di classifica.