Esonero in Serie A: torna subito l’ex campione del Mondo

Torna subito l’ex campione del Mondo del 2006 sulla panchina di una squadra di Serie A, dopo l’esonero che arriverebbe in questo week-end.

Sono momenti di valutazione quelli che sta vivendo la società a causa dello scarso rendimento di una delle squadre che più aveva colpito e sorpreso nella prima parte di questo campionato. Una discesa incredibile da posizioni diverse di inizio stagione e che stanno ora mettendo a serio rischio la stagione stessa della società che si trova coinvolta in posizioni di classifica che non competevano la squadra che aveva macinato punti importanti nella prima frazione di campionato.

Un ritorno in panchina, a sorpresa, quello che riguarda l’ex campione del Mondo nel 2006 ed eroe italiano dell’ultimo Mondiale vinto dalla nostra Federazione.

Serie A, ritorno dell’ex campione del Mondo: la notizia sull’esonero

Dopo una nuova sconfitta in campionato e una situazione in classifica che rischia di complicare l’annata al club, circolano i rumors sull’esonero dopo quanto venuto fuori nel corso di questo week-end, nell’anticipo serale di sabato tra Frosinone-Lazio.

Perché nella serata di sabato, appunto, la formazione dei Ciociari ha nuovamente perso e la striscia di risultati negativi si allunga e adesso il Frosinone è fermo al terz’ultimo posto.

Dopo aver visto il club ottenere un solo punto nelle ultime sette partite, il Frosinone potrebbe esonerare Eusebio Di Francesco. E al suo posto, ci sarebbe un ritorno in panchina.

Frosinone, esonero Di Francesco: situazione surreale dopo l’andata

Situazione surreale dopo l’andata, nel girone ad alti ritmi che aveva trovato la società Ciociara che vedeva il Frosinone escluso dalla battaglia per la zona salvezza. E invece adesso, il Frosinone, è coinvolto pienamente nella zona rossa che riguarda la retrocessione in Serie B, con la possibile rivoluzione che arriverebbe nell’immediato per il club gialloblu. Perché adesso Eusebio Di Francesco è a serio rischio esonero e le cose potrebbero trovare l’immediato cambio al timone del club, puntando di nuovo tutto sull’ex Fabio Grosso, che lasciò il Frosinone proprio dopo la promozione in Serie A della passata stagione. Un ritorno gradito, sia per l’ambiente che per la società.

Ultime Frosinone: Grosso o Gattuso in panchina dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco

Eusebio Di Francesco rischia dunque il posto al Frosinone, a causa del potenziale esonero che potrebbe maturare nel corso di questi giorni. Fabio Grosso è il primo nome, ma occhio anche all’ipotesi di Gennaro Gattuso, che vorrebbe ripartire subito dopo la delusione all’OM, perché a Marsiglia non è andata benissimo la sua avventura in Ligue 1.