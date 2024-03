Inter, l’annuncio commuove i tifosi: dramma per l’ex bomber

Ha spezzato il cuore dei tifosi con la sua ultima confessione: quello che sta vivendo sulla sua pelle è un vero choc

Striscia negativa per gli ex attaccanti dell’Inter, che negli ultimi mesi sono tornati a far parlare delle proprie vicende. Si è parlato molto di alcuni problemi extra-campo di Ishak Belfodil e di Samuel Eto’o. Ora, invece, un nuovo elemento dal passato nerazzurro è finito al centro delle cronache per quello che gli sta succedendo fuori dal campo. L’addio all’attività agonista sembra non avergli affetti giovato.

Nonostante fosse riuscito a trovare una sistemazione tutta nuova, reinventandosi alla grande, oggi il suo presente non sembra più luminoso come un tempo. Più di 100 presenze in Serie A per lui che ha avuto modo di far gioire ed esultare diversi tifosi con le sue giocate e la sua stravaganza nel corso di una carriera fatta di alti e bassi.

Ora, però, sembra essere arrivato il peggio nella vita dell’ex centravanti che ha deciso di mostrarsi al mondo in tutta la sua umanità. L’ex Inter ha preso il telefono, si è messo davanti alla telecamere e ha voluto confessare a tutto la verità sulla sua vita. Il momento è delicato e i tifosi temono il peggio.

Serie A, l’ex Inter in lacrime: non se lo aspettava nessuno

Ammissione a cuore aperto da parte dell’ex centravanti Daniel Osvaldo, una sola stagione condita da 7 goal in 19 partite con addosso la maglia dell’Inter per lui, che non ce l’ha fatta più a tenersi tutto dentro. Grande sofferenza per l’ex bomber naturalizzato italiano che sul proprio profilo Instagram ufficiale ha dichiarato, mettendoci la faccia, di soffrire di depressione.

Giusto nel 2017, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, aveva detto di aver lasciato il calcio perché era diventato un business senza passione molto lontano dal mondo che aveva conosciuto. Salvo poi tornare a giocare nel 2020. Nel post carriera Osvaldo si è dedicato alla musica, è sempre stato un chitarrista degno di nota, e al ballo visto che ha anche partecipato a Ballando con le stelle arrivando terzo.

Ora, però, il sorriso e la spensieratezza degli anni passati sembrano solo un ricordo per l’ex nerazzurro che ha confessato di non essere più felice. Colpa di alcune scelte sbagliate e di comportamenti poco consoni, ha rivelato sempre lui in prima persona, che hanno fatto soffrire non solo sé stesso ma anche le persone che aveva attorno. Come la sua ex, la giornalista Daniela Ballester, con la quale l’ex calciatore si è voluto scusare nel suo video. Tutti noi amanti del calcio non possiamo che augurargli il meglio.