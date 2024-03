Italiano ha già trovato squadra: allenerà ancora in Italia

Svolta per quello che sarà il futuro di Vincenzo Italiano come prossimo allenatore di un’altra squadra italiana, perché c’è la decisione del tecnico di separarsi dalla Fiorentina.

Decisione importante arrivata in queste ultime ore con l’annuncio in anticipo da parte di Sportitalia che ha rivelato quella che sarà la decisione da parte dell’allenatore di dire addio al mondo viola di Rocco Commisso e continuare sempre in Italia con un altro club. Dopo anni importanti dove sono stati raggiunti anche importanti risultati, su tutti le Finali di Coppa Italia e Conference League perse anche non meritando, ora arriva la svolta. Vincenzo Italiano lascia la Fiorentina e allenerà un altro club di Serie A. Tante squadre che si sono interessate all’allenatore in questi ultimi anni e ora c’è la svolta pronta.

Decisione già presa con le parti che sono d’accordo. Con qualche mese d’anticipo Italiano e la Fiorentina si sono già detti addio tra loro e ora via a pensare al futuro. Perché l’allenatore è in cerca di quello che sarà un nuovo progetto stimolante per lui, dall’altra parte c’è il club viola che vuole aspettare prima di prendere una decisione definitiva su chi possa essere il prossimo allenatore dall’estate in poi per i prossimi anni. Rocco Commisso vuole continuare a rendere migliore il progetto dei viola e per questo mette gli occhi su un giovane allenatore italiano pronto per il mondo viola.

Calciomercato: Italiano lascia la Fiorentina, ha già squadra

Nel giro di pochissimo può arrivare la decisione definitiva da parte di Vincenzo Italiano di accordarsi con la nuova squadra dopo l’addio dalla Fiorentina. Perché il tecnico con i viola sembra aver concluso il suo percorso e ora cerca nuovi stimoli e una crescita ulteriore in un’altra grande squadra. Ci sono diverse società pronte a puntare sul suo nome in Italia.

Infatti, il nome di Vincenzo Italiano in questi anni è stato accostato a Juventus, Napoli e Lazio. Adesso però sembra essersi defilata proprio la Lazio di Lotito considerando che è appena stato annunciato il nuovo allenatore Tudor dopo le dimissioni di Sarri. Ecco che diventa quindi una corsa a due tra Juve e Napoli per Italiano.

Occhio anche a quello che può essere un tentativo da parte del Milan se dovesse salutare Pioli e puntare su Italiano come nuovo allenatore con Juventus e Napoli pronte a chiudere il suo ingaggio.