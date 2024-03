La penalizzazione è arrivata: 3 punti e campionato italiano ribaltato

Il campionato italiano viene ribaltato da questa nuova sentenza che assegna 3 punti di penalizzazione: tifosi infuriati, ecco cos’è successo

Il calcio italiano vive un momento sempre più complicato. Al di là della Serie A, che con tutti i suoi problemi riesce ad andare avanti, le categorie inferiori faticano con i club che non riescono ad avere sostenibilità finanziaria.

Ogni anno le società falliscono, ripartono da zero dopo l’acquisizione – in certi casi discutibile – di titoli sportivi di altre squadre. E’ un circolo vizioso che la FIGC non riesce a fermare, nonostante tantissimi proclami ogni volta che succedono disastri.

Ma la sostenibilità economica non è solo il principale motivo per il quale il calcio provinciale vive una crisi. A questo viene accompagnato una mancata educazione sportiva, che porta tifosi, giocatori, allenatori e dirigenti a comportarsi in modo sgradevole, per usare un eufemismo.

E’ quanto successo nel Girone I di Serie D, nella partita tra Licata e Siracusa, finita 0-5 per la squadra ospite. Una vittoria che però al Trapani non preoccupa molto, visto il +11 in classifica anche se con una partita in più. Tuttavia, è arrivata la decisione del Giudice Sportivo in merito a dei disordini avvenuti durante la partita.

Serie D, decisione durissima del Giudice Sportivo dopo i disordini di Licata-Siracusa

Il Siracusa è stato condannato dal Giudice Sportivo a giocare due turni in casa a porte chiuse e in campo neutro, vista la squalifica dello stadio Nicola De Simone. Ma non è finita qui, perché gli azzurri hanno ricevuto anche un’ammenda dal valore di 4 mila euro e una penalizzazione di 3 punti in classifica.

Il tutto perché al 40′ del primo tempo, i tifosi azzurri hanno lanciato diversi oggetti in campo e colpito alla testa un giocatore del Licata con una bottiglietta d’acqua. Il giocatore in questione, sostiene il Licata, avrebbe avuto dei forti giramenti di testa con l’uscita dal campo e il ricovero in ospedale per i giusti accertamenti.

Il Giudice Sportivo sostiene che il giocatore ha avuto un trauma cranico, con prognosi di 7 giorni. C’è attesa per capire se il Siracusa farà o meno ricorso dopo questa decisione. Al momento, gli azzurri giocheranno con Gioiese e Ragusa in campo neutro e senza tifoseria al seguito.

I punti tolti in classifica sicuramente alla lunga peseranno ed è proprio questo che interessa maggiormente al Siracusa. Anche perché i tempi della giustizia sportiva sono molto lunghi e non è chiaro se c’è tempo per provare a togliere anche i turni in campo neutro.