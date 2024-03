Altro esonero in Italia: grande ritorno in Serie A

Ultimissime su un nuovo cambio di allenatore in Serie A, scelto già il sostituto che è pronto a tornare per dare una mano alla squadra ed essere il punto di riferimento anche per le prossime stagioni.

La società è pronta a partire da lui come nuovo allenatore e spera di poter continuare insieme anche nei prossimi anni, c’è quindi un cambio ormai annunciato in Italia che attende soltanto di annuncio ufficiale che può arrivare seriamente già nelle prossime ore. Perché il club ha organizzato una conferenza per comunicare tutto a tifosi e squadra e per provare ad uscire insieme da questo momento. Ora è tutto pronto per un cambio in panchina che sembra doveroso visto quello che è accaduto nelle ultime settimane, la società non sa più come uscirne.

Se non si dovesse riuscire ad ottenere l’obiettivo stagionale, considerando che ormai ci vorrebbe soltanto un miracolo, la società ha già deciso da chi ripartire in vista del prossimo anno. Perché la speranza è quella di poter ottener un cambio di rotta dal punto di vista mentale in tutto il progetto e convincere alcuni giocatori a restare anche i prossimi anni. Ora arriva quindi il nuovo allenatore in Serie A per provare a cambiare le cose dopo l’ennesimo esonero.

Esonero in Serie A: grande ritorno

La società vuole provare a dare un segnale forte cambiando tutto e per questo motivo che rischiano in molti in vista del progetto della prossima stagione. Ora ci sono delle novità che riguardano l’esonero dell’allenatore e il sostituto già scelto dal club italiano di Serie A.

La Salernitana ha deciso di cambiare nuovamente allenatore ed esonerare Fabio Liverani per riprendere Inzaghi. Dopo 5 partite e soltanto 1 punto conquistato è pronto un altro cambio in panchina per il club campano granata. Infatti, proprio in queste ore ci sarà la comunicazione ufficiale del club con il presidente Iervolino che ha organizzato una teleconferenza.

L’intenzione è quella di riportare Pippo Inzaghi alla Salernitana come nuovo allenatore e puntare su di lui eventualmente anche il prossimo anno in caso di Serie B. Per tornare alla Salernitana però nelle scorse settimane, Inzaghi aveva chiesto il licenziamento di Walter Sabatini. L’allenatore e il dg avevano completamente rotto i loro rapporti tra gennaio e febbraio a cavallo del mercato e di alcuni risultati non convincenti.