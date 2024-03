Altro esonero in Serie A: svelato anche il nuovo allenatore

La sconfitta di ieri potrebbe risultare essere fatale per il proseguo della stagione dell’allenatore, a serio rischio esonero.

Sono dunque ore di riflessione queste, con la società che inevitabilmente starebbe mettendo in discussione l’operato del tecnico a fronte dei terribili risultati ottenuti dalla squadra al momento del suo arrivo in panchina. Cosa conviene fare a questo punto della stagione? Non esiste una risposta esatta, ma l’impressione è che la soluzione migliore sia quella di cambiare ancora una volta per provare a salvare il salvabile.

A conferma di questo nelle scorse ore sarebbe uscito fuori anche il nome dell’allenatore al quale potrebbe essere affidata la squadra per questo finale di stagione.

Altro esonero in Serie A: gradito ritorno in panchina

Nonostante la stagione si avvicini sempre di più alla sua chiusura, il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionanti europei ma soprattutto in Italia, considerato il fatto che nelle prossime ore potrebbe saltare l’ennesima panchina di questa turbolenta annata.

La sconfitta di ieri potrebbe infatti costare caro all’allenatore, che avrebbe sprecato anche l’ultima chance messagli a disposizione della società. In queste ore la dirigenza si riunirà per valutare una volta e per tutte il da farsi, ma l’impressione è che oramai si viaggi spediti verso il terzo esonero della stagione per la squadra.

Stando dunque a quanto trapelato nelle ultime ore e riportato dai colleghi di TMW, la panchina di Fabio Liverani è fortemente in bilico. L’allenatore romano potrebbe essere presto esonerato dalla Salernitana, che per sostituirlo starebbe seriamente valutando la possibilità di riportare in granata Filippo Inzaghi, il quale potrebbe rimanere alla guida dei campani anche in caso di retrocessione.

Inzaghi per programma il futuro, ma la Salernitana ha anche un’alternativa

L’esonero di Fabio Liverani potrebbe riportare sulla panchina della Salernitana Filippo Inzaghi. La società granata potrebbe infatti puntare ancora una volta sulla leggenda del Milan, soprattutto in vista della programmazione della prossima stagione. Inzaghi è infatti un esperto della Serie B, ed i risultati ottenuti alla guida dei vari Benevento, Reggina e Venezia non possono che confermarlo.

Avere il piacentino alla guida della squadra nella prossima stagione potrebbe dunque significare avere quell’arma in più rispetto alle avversarie per tornare subito in Serie A, ma, considerato il fatto che le parti non si sono separate nel migliore dei modi nel mese di gennaio, non è da escludere che Inzaghi rifiuti il richiamo della Salernitana.

A fronte di questo la società granata sarebbe pronta a puntare su una valida alternativa, ovvero Stefano Colantuono, ad oggi il responsabile del settore giovanile della Salernitana. Staremo a vedere.