“È finita”: game over Allegri-Juve, l’annuncio definitivo

Tra Max Allegri e la Juve sembra essere finita. Arriva l’annuncio definitivo sul tecnico bianconero che può così lasciare Torino

Max Allegri è al capolinea della sua avventura alla Juventus? A sentir parlare l’opinione pubblica così sembra. Di sicuro in società non è stata presa ancora una decisione, ci sono vari aspetti da valutare che saranno presi in considerazione con calma nei prossimi mesi. Il tecnico bianconero è quanto almeno in bilico e non è escluso l’addio.

Sin dall’inizio della stagione sembrava che a fine anno poteva esserci una svolta con un nuovo progetto di Giuntoli affidato ad un tecnico emergente. Poi la lotta scudetto nel girone d’andata aveva fatto cambiare idea grazie ad una Juve abile a giocare punto a punto con l’Inter. Vinte tante partite nonostante una rosa ridotta all’osso. Merito anche di Max che ha saputo far quadrato intorno alla sua Juve e a lanciare tanti giovani. Questa cosa gli è riconosciuta dalla società. Poi però c’è anche il rovescio della medaglia, ovvero queste ultime settimane negative con il crollo verticale da 6 punti in 7 partite che hanno portato i piemontesi al terzo posto.

Allegri-Juve è game over: “è finita”, arriva l’annuncio

Adesso tutto è tornato in bilico e ogni decisione sarà presa entro fine stagione. Il tutto passa dagli obiettivi ancora a disposizione per l’ex Milan: arrivare in Champions League, magari al secondo posto (cosa che garantisce la disputa della prossima Supercoppa italiana) e vincere la Coppa Italia.

Intanto tra gli addetti ai lavori e i tifosi arrivano diverse sentenze in merito al futuro del tecnico. Per molti il ciclo “Allegriano” è ormai concluso e presto sarà sancita la parola game over. Ne ha parlato, ad esempio, un illustre ex come Alessio Tacchinardi a “Libero“. Queste le sue parole principali sul tema: “Allegri merita molti riconoscimenti per quanto ha fatto in questi otto anni alla guida della Juventus ma adesso è finita” sentenzia l’ex centrocampista.

“Il suo ciclo è giunto al termine, serve voltare pagina dopo tanti anni” si dice convinto Tacchinardi. Poi la chiosa finale è sul possibile erede dell’ex Milan: “Thiago Motta è uno da Juve, gioca un buon calcio, organizzato e arriverà lontano. Sicuramente non è da circo scriteriato”. Chissà se anche la dirigenza bianconera la penseranno come l’ex e se in un certo modo queste parole influenzeranno Giuntoli e la proprietà.