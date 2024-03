Immobile tradisce la Lazio e rimane in Serie A: la destinazione

Nessuno lo avrebbe mai detto, eppure Ciro Immobile, bandiera della Lazio, potrebbe lasciare la formazione capitolina nel prossimo calciomercato estivo.

Stando alle ultime notizie, infatti, la brutta area che si sarebbe creata attorno all’attaccante italiano lo avrebbe esasperato al punto da iniziare seriamente a valutare la possibilità di andare via in estate. La speranza di tutti i tifosi della Lazio è che una cosa del genere possa ovviamente non succedere, ma secondo Tuttosport questo scenario è invece più che realizzabile, considerato anche il club al quale sarebbe stato accostato il nome di Immobile.

Da qui alle prossime settimane sicuramente si verrà a sapere di più in merito a questa situazione, ma l’impressione è che l’italiano possa davvero tradire la sua Lazio.

Immobile tradisce la Lazio: in estate potrebbe essere addio

Incredibili novità arrivano in merito al futuro di Ciro Immobile, che a sorpresa potrebbe non vestire più la fascia di capitano della Lazio a partire dalla prossima stagione.

Stando alle ultime notizie, infatti, la brutta area che si sarebbe attorno all’attaccante italiano lo starebbe portando a valutare seriamente la possibilità di lasciare la capitale in estate. Essendo un calciatore di caratura internazionale, Ciro Immobile potrebbe fare al caso di tantissime squadre in giro per l’Europa, ma l’impressione è che il suo futuro possa essere ancora in Serie A. A fronte di tutto quello che sta succedendo dentro e fuori dal campo, dunque, la Lazio rischia di perdere il miglior marcatore della sua storia, attratto dalla possibilità di firmare per una delle squadre più importanti e vincenti della storia del calcio italiano, interessatasi a lui proprio nelle scorse ore.

Da un punto di vista sportivo potrebbe trattarsi di un tradimento, ma il legame che c’è fra le due tifoserie potrebbe non far pesare questa decisione ad Immobile. Stando dunque a quanto riportato questa mattina in edicola da Tuttosport, l’Inter potrebbe sfruttare la rottura fra l’attaccante italiano e l’ambiente Lazio per affondare il colpo in questa sessione estiva di calciomercato all’orizzonte.

“Inter piglia tutto”: Marotta vuole regalare ad Inzaghi Immobile

Secondo Tuttosport Beppe Marotta starebbe seriamente valutando la possibilità di far rappacificare sulla sponda nerazzurra del naviglio Simone Inzaghi e Ciro Immobile, che potrebbe a sorpresa lasciare la Lazio nel prossimo calciomercato a fronte delle tensioni che si sarebbero create in queste settimane con l’ambiente.

L’Inter sarebbe dunque pronta a sfruttare quest’occasione, anche perché l’attaccante italiano potrebbe dare quelle garanzie, fisiche e realizzative, che in questa stagione Arnautovic e Sanchez invece non sono riusciti a dare. Insieme a Taremi, poi, creerebbe un duo d’attacco di tutto rispetto alle spalle di Thuram e Lautaro, mettendo così Simone Inzaghi in una vera e propria botte di ferro.