Inter superata, il difensore va al Milan

Il Milan sembra aver vinto il derby di mercato con l’Inter: il difensore è pronto ad approdare in rossonero e fare così ritorno in serie A

Milan e Inter nel corso degli anni non si sono affrontate solo sul campo tra serie A e coppe (iconici gli euro derby di Champions League), ma anche sul mercato. Diversi obiettivi condivisi dai due club meneghini hanno visto prevalere una o l’altra. Questa volta potrebbe riproporsi il duello con i rossoneri che possono aver beffato i nerazzurri, riuscendo ad arrivare per primi al difensore che già conosce la serie A. Una mera consolazione per gli uomini di Pioli, dopo che negli ultimi anni hanno ricevuto solo delusioni dai “cugini”. Anche l’abisso che c’è in classifica tra le parti la dice lunga.

Intanto il Milan si prende una rivincita strappando il giocatore agli eterni rivali. Come riportato dal portale fichajes.net, Furlani è riuscito ad anticipare Marotta nella corsa a Jakub Kiwior, difensore polacco classe 2000, attualmente in forza all’Arsenal. Il giocatore è stato già visto in serie A con la maglia dello Spezia nel biennio 2021-23, dove si è messo in luce con le “Aquile” liguri.

Il Milan supera l’Inter, Kiwior arriva in rossonero: i dettagli

Come noto il Milan è alla ricerca di un nuovo difensore dopo i tanti problemi arrivati in questa stagione, a partire dagli infortuni ma anche la certezza di dover aggiungere al reparto qualche nome di primo piano perché il solo Tomori sembra non bastare. Si era puntato su Buongiorno, ma è difficile arrivare al difensore della Nazionale.

Anche Kiwior, come il centrale del Torino, corrisponde all’identikit e ai requisiti perfetti del giocatore desiderato in via Aldo Rossi. All’Arsenal fin qui si è trovato bene, sta anche trovando una discreta continuità ma non è titolarissimo. D’altronde sarebbe stato strano il contrario, considerando la forza dei Gunners. Mikel Arteta, allenatore del club di Premier League non vorrebbe cederlo, a dimostrazione di quanto bene stia facendo. Ma, a quanto pare, è il giocatore stesso a chiedere di andare via da Londra in quanto vuole giocare con più continuità. Strizza l’occhio all’Italia dove si è trovato bene.

Certo, una cosa è lo Spezia, un’altra il Milan o l’Inter. Ma il polacco è convinto di riuscire a tagliarsi i suoi spazi in rossonero, cosa che non fa con continuità in Premier. L’Arsenal vede di buon occhio il trasferimento, anche perché guadagnerebbe un buon gruzzoletto che i meneghini possono garantire a differenza di altri club non di primo piano. Il Milan vuole prenderlo in prestito con diritto di riscatto, l’Arsenal invece cederlo in prestito con obbligo di riscatto. C’è comunque poca distanza sulla formula della trattativa. Il prezzo fissato dai “Gunners” è di 25 milioni di euro. Il giocatore ha fatto la sua scelta, ora starà alle società trovare l’accordo.