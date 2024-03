Juventus-Milan non solo per il secondo posto: 60 milioni di euro

Duello infinito tra bianconeri e rossoneri, non solo in campo: Juve e Milan, colpaccio da 60 milioni di euro

Ancora diverse settimane prima della riapertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato e le grandi società di Serie A sono già vigili e attente verso le grandi occasioni in entrata. Tra queste Juve e Milan che, come già accaduto in passato, potrebbero tornare a fronteggiarsi.

Un duello costante quello tra bianconeri e rossoneri, recentemente soprattutto in campo. Perché la lotta per chi debba venire considerata la squadra vicecampione d’Italia – visto che l’Inter ha ormai portato avanti un campionato a sé – è più aperta che mai. Il rettangolo verde, a tratti, ha premiato la squadra di Allegri.

Recentemente però anche il ‘Diavolo’ ha saputo dire la sua. Entrambe non dovrebbero avere troppi problemi, da qui a qualche giornata, a festeggiare un traguardo ritenuto fondamentale: l’aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

Un obiettivo ritenuto vitale anche e soprattutto in vista del prossimo calciomercato, quando sia Giuntoli che Moncada e Furlani dovranno attingere al tesoretto fornito dai piani alti per rinforzare le rose in vista della stagione che verrà.

Dalla difesa, reparto nel quale l’ex ds del Napoli ha già portato nel mese di gennaio proprio l’ex milanista Tiago Djalò. E il club di Cardinale, in previsione della sicura partenza di Kjaer, dovrà mettere mano al portafogli per concedersi un nuovo centrale di altissimo livello.

Dalla Liga alla Serie A: Juve-Milan, centrocampista da sogno

Ma è effettivamente a centrocampo che i due club sono pronti a darsele di santa ragione, con un profilo importantissimo che dalla Spagna viene dato sempre più vicino ad un possibile approdo in Serie A durante i mesi estivi.

‘ElNacional.cat’ sottolinea infatti come uno dei più forti e apprezzati centrocampisti del calcio spagnolo, già vicino a Bayern Monaco e Arsenal nella scorsa sessione invernale di calciomercato, possa finire per approdare alla Juve o al Milan al termine dell’attuale stagione.

Si tratta di Martin Zubimendi, faro del centrocampo della Real Sociedad con cui negli ultimi anni ha dimostrato qualità decisamente fuori dal comune. 25 anni, in scadenza il 30 giugno 2027 con il club iberico, Zubimendi è reduce da 41 presenze con 4 gol e 1 assist vincente tra campionato e coppe.

Dopo aver resistito agli assalti delle grandi squadre europee, adesso la dirigenza della Real Sociedad potrebbe molto presto arrendersi. Perché nel contratto firmato da Zubimendi è presente una clausola rescissoria da 60 milioni di euro che ha frenato il Barcellona appena due mesi fa.

E proprio grazie alla clausola che Milan e Juve potrebbero mettere a segno uno dei colpi più importanti e rumorosi della prossima estate: Zubimendi è il sogno non troppo segreto di rossoneri e bianconeri.