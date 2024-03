Juventus, scende in campo Elkann: 50 milioni di euro

Ci sarebbe in corso l’attuazione di un piano strategico ben preciso per garantire alla Juventus una cifra enorme, ci pensa il nipote dell’Avvocato

La Juventus sta facendo meglio del previsto nonostante sia in flessione da alcuni turni ed abbia perso in poche settimane prima il treno scudetto e poi anche il secondo posto. Il Milan ha sopravanzato i bianconeri in classifica, i quali ora devono vedersi dall’arrembante Bologna, quarto e non così lontano.

Ma il campionato della Juventus resta molto buono, considerando quale era la base di partenza ed alcune situazioni collaterali negative costituite dalle squalifiche, per motivi diversi, di Paul Pogba e di Nicolò Fagioli. Dopo il danno di immagine dell’anno scorso, ed anche economico, i bianconeri sono stati bravi a riprendersi.

Tutti sanno cosa era successo, e la Juventus è riuscita a cancellare il recente, brutto passato affidandosi a volti nuovi. Ma resta anche qualche importante personaggio che già da molto tempo sta spendendo energie e soldi per la causa bianconera. Si tratta di John Elkann, che ha sempre svolto un buon lavoro come dirigente.

Il nipote dell’Avvocato Gianni Agnelli occupa un posto di rilievo nell’ambito della dirigenza e le sue mansioni trascendono del tutto dall’ambito sportivo. È suo compito fare si che i ricavi annui del club siano il più alti possibili. Ed ora John Elkann avrebbe individuato la strategia giusta per riuscirci.

Juventus, arriva una cascata di milioni dallo sponsor principale

Lo spazio frontale sulle maglie da gioco della Juventus è molto ambito dalle grandi aziende. Sin dal 2012 c’è il nome di Jeep in rilievo ad occuparlo, ma complice anche il rilancio sportivo del sodalizio piemontese, John Elkann avrebbe intenzione di alzare la posta in palio.

La cifra necessaria per fare da principale partner commerciale della Juventus dovrebbe partire come minimo da 50 milioni di euro, per l’alto dirigente del club a strisce. E se non ci dovessero essere delle offerte soddisfacenti in tal senso, allora potrebbe entrare in gioco il marchio Ferrari.

Ferrari che vede da sempre la famiglia Agnelli e gli Elkann tra i suoi principali attori protagonisti. Tra l’altro si parla della possibilità che la Juventus abbandoni anche l’attuale fornitore tecnico, Adidas, per affidarsi pure in questo caso ad un nuovo nome.

L’idea di Elkann è di riuscire a formalizzare tutto quanto entro la fine dell’attuale stagione calcistica. Infatti è ormai consuetudine da parte delle grandi squadre presentare con largo anticipo quella che sarà la divisa di gioco per la stagione successiva.

Cosa che avviene nelle ultimissime partite di campionato con i giocatori che la indossano appositamente per incentivarne le vendite ai tifosi. In quel caso sponsor e nomi principali che accompagneranno la Juventus in ambito commerciale dovranno già essere decisi.