Milan, arrivano due conferme: i rossoneri hanno presentato l’offerta

Il mercato del Milan è già pronto ad infiammarsi: occhio all’offerta, conferme sulla strategia dei rossoneri

Chiudere il prima possibile il discorso legato alla qualificazione aritmetica alla prossima Champions League per poi dedicarsi al mercato. È questo il piano del Milan che ha già individuato un affare da sogno in vista della prossima estate.

Nonostante una campagna acquisti generosa nell’estate 2023, non tutte le operazioni in entrata portate avanti da Moncada e Furlani hanno dato l’effetto sperato. Ecco perché bisognerà molto presto mettere una pezza. Non vi sono dubbi sul fatto che in casa Milan, in vista della prossima stagione, vi sia un reparto in particolare da potenziare.

La difesa quest’anno ha fatto acqua da tutte le parti. Complici anche gli infortuni – come quelli lunghissimi di Thiaw e soprattutto Kalulu – sembra proprio che la società di Via Aldo Rossi sia ben predisposta ad almeno un investimento importante al centro della retroguardia.

Ed in tal senso arrivano conferme clamorose, riguardo ad una proposta avanzata proprio dalla dirigenza rossonera nei giorni scorsi. Simon Kjaer saluterà il ‘Diavolo’ al termine dell’attuale stagione. Il centrale danese, in scadenza il 30 giugno 2024, non rientra più nei piani dei vertici di casa Milan. A questo punto dopo un’annata deludente e condita da tanti stop per infortunio, l’ex Palermo e Roma verrà rimpiazzato.

Offerta sul piatto: il Milan si prende il gioiello

Dalla Spagna sono già certi del profilo scelto da Moncada e Furlani. Si tratta di Cristhian Mosquera, gioiello del Valencia che è finito da tempo sotto la lente d’ingrandimento anche dell’Atletico Madrid. Diego Simeone sta pensando da un po’ di stringere la presa sul centrale spagnolo, di origini colombiane, che a 19 anni è uno dei prospetti difensivi più talentuosi e promettenti del panorama internazionale.

Lo sa bene pure il Milan che, stando a quanto viene riferito da ‘Elgoldigital.com’, avrebbe già avanzato un’offerta per acquistare il gioiello del Valencia che nel suo contratto ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro.

Sia fonti vicino al club spagnolo che all’entourage del calciatore confermano questa clamorosa indiscrezione. Il Valencia, che ha messo Mosquera sotto contratto fino al 2026, vorrebbe aumentare la sua clausola a 50 o 100 milioni di euro.

Ma nel frattempo l’inserimento del Milan, pronto a garantire al giovane difensore la partecipazione alla prossima Champions League, può complicare i piani della società iberica dal quale i rossoneri hanno acquistato la scorsa estate Musah. Ci sarà dunque da attendere ma pare proprio che Mosquera possa diventare molto presto una priorità assoluta per la difesa del Milan.