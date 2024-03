Ricoverato d’urgenza prima di Atalanta-Fiorentina: Serie A pronta a fermarsi

La Serie A pronta a fermarsi di fronte alla terribile notizia che precede i minuti del calcio d’inizio di Atalanta-Fiorentina.

La Lega Serie A, toccata per quanto accaduto nel pre-partita del match di questa domenica pomeriggio, sta pensando di fermare il calcio per il malore improvviso che ha colpito il club a pochi istanti dal match.

Si stava preparando per entrare in campo la squadra, assieme a quella avversaria, prima di ricevere la terribile notizia per quanto sarebbe appena accaduto all’interno della società viola. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto, ma il malore per il direttore generale avrebbe portato lo stesso uomo ad un ricovero d’urgenza a Milano.

Rinvio in Serie A: malore prima di Atalanta-Fiorentina

Seguiranno aggiornamenti per le condizioni legate al malore che ha colpito il direttore poco prima dell’inizio di Atalanta-Fiorentina e che ha obbligato la Serie A a rinviare il match che era in programma questo pomeriggio, nel posticipo domenicale in Italia.

Atalanta-Fiorentina non si giocherà, per disposizione della Lega Serie A che ha deciso di ufficializzare con un comunicato, la decisione di rinviare il match. Ma oltre alla Fiorentina, c’è un altro match in programma oggi, che potrebbe appunto essere rinviato a data da destinarsi.

Un malore ha colpito Joe Barone prima di Atalanta-Fiorentina. La Serie A pensa a fermarsi, possibile rinvio del match anche di Inter-Napoli dopo che la Lega ha già disposto il rinvio tra i viola e il club bergamasco, in programma quest’oggi alle 18 a Bergamo.

Le condizioni di Joe Barone: primi aggiornamenti

Purtroppo non arrivano buone notizie sulle condizioni di Joe Barone, direttore generale della Fiorentina che è stato colpito da un malore improvviso prima di Atalanta-Fiorentina. Ricoverato d’urgenza presso l’ospedale San Raffaele a Milano, trasferito con un elicottero, ma sarebbe in gravi condizioni lo stesso direttore della Fiorentina. Il mondo del calcio manda un messaggio di forza allo stesso uomo italo-americano di 57 anni e, agli stessi messaggi, si aggiunge anche tutta la redazione di CalcioNow.

Ultime Serie A: la Lega pensa allo stop della giornata

La Lega Serie A starebbe riflettendo anche sullo stop della giornata in corso, per quanto accaduto oggi nel mondo del calcio italiano, evento che sta sconvolgendo l’umore dei colleghi dirigenti e presidenti in Serie A. Stessa partita che potrebbe essere recuperata in futuro considerando gli impegni europei di Inter-Napoli che sono venuti meno dopo l’ultima giornata disputata in Champions League. Seguiranno aggiornamenti, con comunicati ufficiali dai club e dalla stessa Lega Calcio.