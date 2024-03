Atalanta-Fiorentina: quando si recupera, data decisa

Ultimissime notizie su Atalanta-Fiorentina e quando sarà recuperata. Perché ci sono delle nuove notizie in merito a quello che può accadere in Italia nelle prossime settimane.

Ci sono aggiornamenti che riguardano il futuro del campionato italiano che si decide tutto in queste settimane. Perché le due società dovranno andare a giocare il prima possibile la prossima partita per completare la 29esima giornata che è rimasta in sospeso dopo che Atalanta-Fiorentina non si è giocata per un malore che ha colpito Joe Barone della dirigenza viola e che ora rischia di dover slittare alle prossime settimane. Situazione ora complicata anche per i massimi esponenti del calcio italiano per ciò che è venuto fuori.

Una notizia choc che ha colpito tutti i giocatori, in particolar modo quelli della Fiorentina, che riguarda la situazione ora di salute di Joe Barone che lotta tra la vita e la morte. Intanto, il campionato dovrà continuare ad andare avanti e, infatti, anche la stessa Fiorentina dovrà il prima possibile di nuovo cercare di scendere in campo pensando all’obiettivo stagionale. Ora ci sono delle novità importanti che riguardano proprio la prossima partita di Serie A che Atalanta-Fiorentina dovranno giocare tra loro. Perché i due club sono in cerca di una data per provare a recuperare la gara.

Data Atalanta-Fiorentina: quando si gioca

Rinviata Atalanta-Fiorentina con la data pronta a venir fuori nelle prossime settimane. Si dovrà recuperare quindi la partita valida per la 29esima giornata di Serie A, che è stata ufficialmente rinviata dopo il malore accusato da Joe Barone, dg dei viola. Ora tutti aspettano la decisione ufficiale riguardo quando si potrà giocare la prossima partita.

Diventa veramente complicato perché Atalanta e Fiorentina sono in corsa per altri obiettivi anche come Europa League, Conference e Coppa Italia. Ecco che allora diventa davvero difficile trovare un giorno anche infrasettimanale per recuperare Atalanta-Fiorentina con una data che al momento non sembra esserci.

Secondo le ultime notizie però potrebbe avvenire tutto a fine campionato, perché per trovare slot liberi al momento per il recupero non c’è possibilità. Dunque, bisognerà attendere le prossime settimane e capire che tipo di andamento avranno in Europa e Coppa Italia le due società che aspettano. C’è la seria possibilità che l’unica data disponibile per recuperare Atalanta-Fiorentina possa essere dopo l’ultima partita di campionato del 22 maggio, quando gli altri club annunceranno il rompete le righe per mandare i giocatori in vacanza.