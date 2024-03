Il Milan fa il prezzo di Theo: il sostituto è un pupillo di Allegri

Ancora una volta decisivo, Theo Hernandez è nei radar dei principali club europei per il prossimo calciomercato estivo.

Dal canto suo il Milan vorrebbe ovviamente evitare di perdere un giocatore come il francese, leader e punto di riferimento nello spogliatoio, ma il pressing di club come il Bayern Monaco costringerebbero il diavolo ad iniziare a valutare seriamente la possibilità di dire addio al terzino. Per questo motivo, stando alle ultime notizie, il Milan avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Theo Hernandez: chiunque voglia il francese deve presentarsi con la cifra imposta dai rossoneri, sennò non si fa nulla.

Nel frattempo la dirigenza meneghina si starebbe anche iniziando a guardare intorno per un ipotetico post Hernandez, indicando nel pupillo di Massimiliano Allegri il profilo ideale sul quale andare eventualmente a puntare.

Theo sempre più ricercato: il Milan fissa il prezzo

Nonostante il Milan voglia tenerselo tutto per sé, l’impressione è che Theo Hernandez sarà uno dei nomi più chiacchierati del prossimo calciomercato estivo. Da tempo si parla infatti dell’interesse del Bayern Monaco per il francese, ma da qui ai prossimi mesi non è da escludere che anche altri top club europei come Paris Saint Germain o Manchester City possano seriamente valutare la possibilità di ingaggiare il terzino rossonero.

A fronte di questo, per evitare di farsi trovare impreparato, il Milan avrebbe fissato il prezzo del cartellino di Theo Hernandez: chiunque si presenterà alle porte di Casa Milan con l’intento di ingaggiare il francese dovrà sborsare la cifra imposta dai rossoneri, sennò il 19 originario di Marsiglia sta bene dove sta.

La Gazzetta dello Sport uscita questa mattina in edicola titola infatti “Vuoi Theo? Dammi 100“, chiaro riferimento al fatto che il Milan non ascolterà offerte inferiori ai 100 milioni di euro per cedere Theo Hernandez. Questo potrebbe complicare l’uscita del francese, che comunque non ha mai espresso la sua voglia di cambiare area.

Milan: se Theo dovesse andare via il sostituto arriverebbe dalla Juventus

Con gli eventuali 100 milioni di euro della cessione di Theo Hernandez il Milan potrebbe non solo sostituire al meglio il francese, ma riuscirebbe anche ad autofinanziarsi il calciomercato. Ovviamente, come anticipato, il diavolo spera di poter trattenere ancora a lungo il terzino, ma qualora in estate dovesse essere addio la dirigenza rossonera punterebbe su un giocatore della Juventus, nonché pupillo di Allegri, per sostituire Theo.

Stando alle ultime notizie, infatti, nel prossimo calciomercato estivo potrebbe esserci un ritorno di fiamma del Milan per Andrea Cambiaso, giocatore già cercato invano la scorsa estate. Occhio anche al solito Juan Miranda, giocatore uscito un po’ dai radar ma che comunque continua ad interessare al diavolo.