Inter-Napoli non è finita: maxi squalifica

Proseguono le polemiche dopo il big match tra Inter e Napoli andato in scena in quel di San Siro: ora potrebbe scattare una maxi squalifica

A interrompere la striscia di vittorie consecutive dell’Inter ci ha pensato il Napoli targato Francesco Calzona. Non è bastata la rete di Matteo Darmian per ottenere i tre punti: la truppa partenopea ha reagito, agguantando un prezioso pareggio grazie all’inaspettato gol firmato da Juan Jesus al minuto 81 della seconda frazione di gioco.

Tale risultato consente alla squadra campana di rimanere aggrappata al treno Champions League, soprattutto considerando la possibilità che l’Italia ottenga il quinto posto attraverso il punteggio nel ranking. Per la ciurma guidata da mister Simone Inzaghi, invece, non è cambiato nulla praticamente. La capolista ha accumulato un vantaggio sulla seconda in classifica davvero molto ampio, di conseguenza lo Scudetto non appare in discussione a meno di crolli clamorosi.

Tra l’altro, l’Inter è anche uscita dalla massima competizione europea, ragion per cui potrà concentrarsi perlopiù sulle restanti partite di Serie A per cercare di evitare troppi scivoloni da qui a giugno. Comunque domenica il livello di tensione al Meazza era abbastanza alto, non a caso si è verificato un episodio che ha generato non poche polemiche.

In particolare, nel corso della ripresa Francesco Acerbi e Juan Jesus si sono resi protagonisti in negativo di un battibecco in area di rigore. Dopo una spinta da parte del difensore brasiliano ex Roma, il centrale nerazzurro avrebbe attaccato verbalmente il giocatore del Napoli utilizzandolo un epiteto razzista per definirlo. Le immagini mostrano Juan Jesus a colloquio con l’arbitro: “Mi ha detto ne**o“.

Inter-Napoli, Acerbi rischia una maxi squalifica: dieci giornate out

Al momento non vi sono certezze in merito, sarà necessario avvalersi della prova tv per verificare il tutto e nel caso mettere in atto una severa punizione. Acerbi, entrando più nello specifico, potrebbe subire una lunga squalifica, qualora l’accusa di Juan Jesus dovesse essere confermata.

Il rischio consiste in una sospensione di dieci giornate, che significherebbe stagione finita per l’ex calciatore del Sassuolo. Juan Jesus, comunque, si è espresso pacificamente sulla questione ai microfoni del post gara, senza evidenziare alcun episodio razzista. “Sono cose che succedono in campo e rimangono lì. Acerbi poi mi ha chiesto scusa“, ha rivelato il classe ’91.

Ma questo non è sufficiente, per chiudere il caso la vicenda andrà analizzata in maniera più approfondita. Ricordiamo, inoltre, che domenica 17 marzo era la giornata mondiale contro il razzismo, quindi nel caso l’insulto di Acerbi sarebbe ancora più grave ragionando in tal senso. Comunque al di là di questo dettaglio, il razzismo va combattuto costantemente. Nessuna giustificazione.