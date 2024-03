Italia, escluso dalla Nazionale: arriva la decisione di Spalletti

Ultimissime notizie riguardo l’esclusione dalla Nazionale per un big: arriva la decisione del commissario tecnico Luciano Spalletti.

I giocatori si sono riuniti a Roma per iniziare la preparazione in vista delle prossime due amichevoli, di preparazione agli Europei di giugno 2024 a Berlino. Spalletti deve fare i conti con diverse assenze anche se inizierà a testare il gruppo in vista della prossima estate. Intanto, arriva la decisione da parte del ct sull’esclusione di un big che ha avuto un confronto con lo staff della Nazionale azzurra.

Ci sono delle importanti novità relative al futuro del giocatore che è stato escluso dalla Nazionale. Nella mattinata di oggi, il calciatore ha avuto un colloquio con il commissario tecnico e i vertici federali. C’è stato modo di chiarire una spiacevole vicenda, che l’ha visto protagonista nell’ultimo turno di campionato. Al termine dell’incontro, le parti hanno convenuto per l’esclusione dalla Nazionale per queste due gare amichevoli.

Italia: esclusione dalla Nazionale, provvedimento di Spalletti

Segnale forte da parte del ct dell’Italia Spalletti, che ha deciso di cambiare le sue convocazioni a seguito di ciò che è successo ieri sera nel corso della partita di Serie A.

Episodio spiacevole, quello che ha visto protagonista Francesco Acerbi che avrebbe rivolto al difensore del Napoli Juan Jesus delle frasi razziste. Questa la testimonianza del brasiliano che ha spiegato all’arbitro l’accaduto.

Nonostante le scuse del centrale dell’Inter, la vicenda ha creato dibattito. In mattinata è arrivata la presa di posizione del commissario tecnico Spalletti che ha deciso di escludere dal ritiro dell’Italia Acerbi.

Convocazioni Italia: Mancini al posto di Acerbi

Acerbi ha spiegato a Spalletti e ai suoi compagni di squadra di non aver espresso alcuna parola razzista contro Juan Jesus, anche se il brasiliano l’aveva segnalato all’arbitro durante la partita Inter Napoli. La versione del difensore dell’Inter è stata recapitata dal commissario tecnico che, comunque, rispettando la policy interna del Club Italia, ha deciso di non convocare Acerbi per le amichevoli contro Ecuador e Venezuela. In attesa che venga chiarita, meglio, la questione da parte della giustizia sportiva, l’Italia per garantire serenità all’interna Nazionale e allo stesso difensore dell’Inter, ha deciso di escludere Acerbi che non parteciperà alla tournée negli Stati Uniti. Al posto di Acerbi, Spalletti ha chiamato in Nazionale il difensore della Roma Gianluca Mancini che già faceva parte della lista dei pre convocati.