Juve, affare da sogno: Giuntoli ha chiesto lo sconto

Cristiano Giuntoli ha chiesto lo sconto al club per poter portare il giocatore alla Juventus: l’affare è da sogno

La Juventus sta già iniziando a lavorare in vista della prossima sessione estiva quando sarà chiamata ad una nuova rivoluzione della rosa per poter tornare a vincere lo scudetto, ormai sfumato per questa stagione.

I bianconeri, complice un mese di Febbraio davvero terribile, non solo hanno visto l’Inter scappare via, ma hanno anche perso il secondo posto, conquistato dal Milan. Adesso, la Vecchia Signora deve difendere quantomeno la qualificazione alla prossima Champions League, oltre a dover lottare per portare a casa la Coppa Italia per rendere la stagione meno amara.

In attesa di capire quale sarà il futuro di Allegri, sempre più lontano da Torino con il passare delle settimane, Cristiano Giuntoli sta già lavorando sui colpi da mettere a segno in estate. Il ds bianconero ha intenzione di costruire una rosa forte capace di lottare per lo scudetto fino alla fine ed uno dei primi obiettivi non sarà solo mantenere i pezzi grossi in rosa, ma piazzare anche dei colpi di mercato importanti.

Prima, però, andrà capito chi resterà in rosa per poter poi intervenire e Giuntoli sta valutando il possibile riscatto di Carlos Alcaraz. L’argentino è arrivato in prestito dal Southampton con un diritto di riscatto fissato a 50 milioni di euro, ma il ds bianconero è al lavoro per abbassare il prezzo.

Juventus, si lavora al riscatto di Alcaraz: chiesto lo sconto al Southampton

Arrivato dal Southampton negli ultimi giorni della sessione invernale, Carlos Alcaraz è stato un po’ un oggetto misterioso in casa Juventus. L’argentino non ha trovato fin qui molto spazio nel piano tattico di Allegri, giocando solo alcuni spezzoni di partita e partendo titolare solo in 2 occasioni, senza mai impressionare troppo.

Nonostante tutto, i bianconeri puntano molto su Alcaraz e starebbero già lavorando al riscatto del centrocampista che è fissato a 50 milioni di euro. Cifra, questa, che la Juventus non è intenzionata a spendere e Giuntoli avrebbe chiesto uno sconto al Southampton per poterlo portare definitivamente in bianconero.

Il club inglese è attualmente in Championship, la seconda serie di calcio inglese, e si trova al quarto posto, valevole per i play-off per la promozione in Premier League. In caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo, per la Juventus potrebbe essere più facile abbassare il prezzo del riscatto, mentre in caso contrario è difficile che i Saints possono accettare la richiesta bianconera.

Tuttavia, al di là di delle scelte che verranno prese a fine stagione, per la Juventus trattenere Alcaraz non è scontato. Quando fu annunciata la sua cessione, infatti, il ds dei Saints Jason Wilcox affermò come per l’argentino sarebbe stata un’ottima esperienza giocare in Italia, ma che a giugno sarebbe tornato in Inghilterra ed il club inglese non ha cambiato idea da allora.

Per questo motivo, la richiesta di sconto potrebbe anche non essere accettata dal Southampton che lascerebbe andare il giocatore solo per i 50 milioni di euro pattuiti a gennaio, cifra che da Torino, come detto, non hanno intenzione di versare.