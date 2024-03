Juventus, addio a sorpresa: Giuntoli incassa 40 milioni

La Juventus è una delle squadre più attive in sede di mercato in vista della prossima estate con una cessione a sorpresa che si avvicina.

Gli obiettivi della Juventus in questo finale di stagione sono chiari: conquistare il secondo posto in classifica e la vittoria della Coppa Italia per tornare ad alzare un trofeo dopo diversi anni di digiuno.

Mentre la squadra è al lavoro sul campo per cercare di chiudere al meglio l’annata, la dirigenza è già da tempo al lavoro per chiudere quelle trattative necessarie alla sistemazione dell’organico.

Tra acquisti, cessioni e rinnovi di contratto, Cristiano Giuntoli e la sua squadra stanno cercando di migliorare la rosa bianconera in modo da competere con l’Inter e le altre per la conquista del titolo in vista della prossima stagione. Per portare a casa gli obiettivi sarà necessaria qualche cessione eccellente e nelle ultime ore si fa sempre più strada un’ipotesi di addio a sorpresa.

Calciomercato Juventus, addio ad un passo: via per 40 milioni

Uno dei possibili sacrificati in vista della prossima estate è Manuel Locatelli. Il centrocampista della Juventus sarebbe pronto a salutare i bianconeri nel caso in cui dovesse giungere una proposta importante.

Sul giocatore della nazionale italiana ci sono diversi club in particolare all’estero. In Inghilterra, dall’Arsenal al Tottenham, arrivando fino al Newcastle, in molti hanno chiesto informazioni riguardanti l’ex giocatore del Milan.

La Juventus ha sempre fatto capire di voler puntare a lungo sul classe 1998 ma una proposta da 40 milioni di euro potrebbe cambiare le carte in tavola con i bianconeri pronti a puntare su nuovi prospetti.

Una somma che permetterebbe ai bianconeri di registrare un’importante plusvalenza a bilancio e di avere una somma a disposizione da poter reinvestire in sede di mercato con Giuntoli che ha già ben chiaro su chi puntare. Nel mirino della Juventus c’è infatti da tempo Teun Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta ed autentico faro della formazione di Gasperini con i nerazzurri che lo valutano circa 60 milioni di euro.

L’addio di Locatelli per 40 milioni permetterebbe ai bianconeri di poter destinare la somma nelle casse dell’Atalanta per avvicinarsi alla somma richiesta dal club di Percassi. Il centrocampo della Juventus non avrà però solamente un ritocco ma nella lista di Giuntoli figura un altro nome che sta facendo benissimo in Serie A, quello di Lewis Ferguson del Bologna.

Lo scozzese viene valutato circa 30 milioni dai rossoblu che vorrebbero però provare a trattenerlo un altro anno nel caso in cui dovesse giungere la qualificazione ad una competizione europea.