Nuovo allenatore in Serie A: arriva dopo l’esonero

Arrivano notizie importanti riguardo la scelta di un club di andare ad annunciare il nuovo allenatore, perché è tutto pronto per il comunicato ufficiale che arriverà a breve.

Ennesimo cambiamento per il club italiano che ha voglia di avviare un nuovo progetto e per questo motivo che ha scelto un tecnico capace di dare cuore al lavoro che porterà avanti fino al termine della stagione e si vuole provare a gettare subito le basi anche per il futuro. Perché ci sono delle importanti notizie che riguardano la scelta che ha deciso di fare la società nei confronti dell’allenatore che è praticamente stato fatto fuori. Ora è in arrivo la decisione definitiva da parte del club.

L’ennesimo risultato negativo ha portato la società a dover prendere una scelta dolorosa e difficile per quanto riguarda quello che era l’attuale allenatore. Perché ora c’è stato un altro esonero che costringe il club a dover cambiare ancora allenatore in vista anche della prossima stagione. Non ci sono notizie convincenti riguardo quello che sarà il cambiamento che verrà fatto da parte del club in queste prossime ore, un segnale per tutto l’ambiente anche per il prossimo anno. Ora si vuole provare a capire chi andrà avanti in questo progetto e chi sarà fatto fuori.

Nuovo allenatore dopo l’esonero, l’annuncio

In arrivo la decisione definitiva dopo una lunga trattativa che ha portato avanti la società per quanto riguarda un grande ritorno. Adesso sembra essere arrivata la decisione di cambiare allenatore subito e ci sono diversi nomi che riguardavano la scelta del club.

Alla fine si trattava con Pippo Inzaghi ma la Salernitana non ha accettato le richieste dell’allenatore di rinnovare e mandare via il ds Sabatini e per questo che ha cambiato decisione Iervolino con la società che ha puntato dritto su un altro obiettivo. Alla fine è arrivato il no di Filippo Inzaghi che è pronto ad una risoluzione del contratto visto che con il presidente Danilo Iervolino non ha trovato nessun accordo.

Tutto pronto quindi per un nuovo allenatore alla Salernitana e c’è Stefano Colantuono in pole per sostituire Liverani che andrà via dopo 1 punto in 5 partite. Un altro cambiamento per una stagione davvero disastrosa del club campano che naviga all’ultimo posto ed è ormai quasi spacciato. Il ritorno in Serie B dopo 3 anni di Serie A è sempre più vicino.