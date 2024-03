Troppi debiti, altra stangata: penalizzazione e classifica riscritta

A causa di una situazione economica societaria, per il club è arrivata la stangata. La Federcalcio, infatti, ha deciso di intervenire per i troppi debiti accumulati dal club ed ha deciso per un duro colpo. Arriva la penalizzazione che stravolge in maniera inevitabile anche la classifica di questa squadra e non solo.

Sono sempre di più i club che si trovano a fare i conti con situazioni in termini economici e finanziari davvero critiche. Questo, ovviamente, si amplifica ancor di più nel mondo del grande calcio, visto che aumentano le spese ed i costi delle società ma di pari passo i ricavi sembrano essere stantii, come si suol dire. In tal senso, adesso per una società le cose si fanno davvero complicate. A causa dei troppi debiti accumulati nell’ultimo periodo per provare a reggere botta, come si suol dire, e non affondare, arriva adesso l’intervento duro della Federcalcio. Che ha deciso per una penalizzazione che stravolte in maniera inevitabile la classifica. Per questo club ma non solo.

Troppi debiti: la Federcalcio interviene con una stangata

Dopo anni in cui le Federazioni sono rimaste a guardare, tutto sommato, rispetto agli eccessi ed alle spese esagerate dei club, si ha l’impressione che in ambito internazionale si voglia mettere un freno a tutto ciò. In tal senso, la Federcalcio in questione sta dando prova di grande forza.

Dopo quanto accaduto all’Everton, la FA inglese è pronta ad intervenire nuovamente. Come raccontato dal quotidiano inglese “The Guardian”, infatti, il Nottingham Forrest sta per ricevere una penalizzazione di 4 punti per aver violato le regole di sostenibilità fissate per tutte le società in Premier League. La notizia era nell’aria ed ora sta per diventare realtà.

Premier League, penalizzazione per il Nottingham

Il Nottingham Forrest, già terzultimo, sprofonda adesso ancora più in basso in classifica ed a 9 giornate dalla fine rischia di essere una sentenza di retrocessione questa penalizzazione. Pur avendo provato la difesa, il club ha ammesso la violazione, dal momento che ha superato il tetto fissato a 105 milioni di sterline di perdite nelle ultime tre stagioni. Adesso servirà davvero un autentico miracolo per ottenere la tanto agognata salvezza.